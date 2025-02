Quién es Mar, la hija cantautora de Marco Antonio Solís

Mar Solís es cantautora, tiene 24 años, y a través de sus canciones “Quédate”, “Calavera”, “Ojitos de colores” y su aclamada versión de “Más Que Tu Amiga” - originalmente interpretada por su padre, el legendario Marco Antonio Solís - la artista logró posicionarse en los primeros lugares de las listas radiales y del mundo del streaming. En su edición reciente, revista CARAS cuenta su gran presente.

Ahora, Mar desembarca en Argentina con “No te vas”, su sencillo en el que explora el desamor desde una perspectiva de empoderamiento femenino, ofreciendo una balada con una letra pode rosa y una producción moderna que fusiona ritmos tradicionales con un sonido contemporáneo. Aunque es la hija del famosísimo cantante mexicano Marco Antonio Solís (conocido como “el Buki”) y de la exmodelo y empresaria cubana Cristy Solís, ella elige MAR, como nombre artístico.

Mar Solís, la hija cantautora de Marco Antonio Solís.

“Es un gran orgullo tener un papá con un alma mágica, lleno de amor. Él representa lo que significa la palabra ‘Fe’, aseguró. Además de tener una voz dulce y movimientos sensuales que deslumbran, Mar tiene una belleza exótica y cautivante. “Voy experimentando, probando géneros y haciendo lo que me nace desde el corazón, hablo de mis experiencias. Ahora llegué a la cumbia y me hace feliz. Donde vivo, tengo un estudio y la idea me llega en cualquier momento. Me siento en el piano o en el box memo, pero siempre tengo una página libre para crear y abrirme al universo. Creo en que soy un instrumento del universo”, afirmó Mar Solís.

La artista compartió escenario con otras figuras como Gloria Trevi, Luis Fonsi y el grupo Reik.

Mar ya se presentó en el opening act de Gloria Trevi durante su gira internacional Mi Soundtrackse en escenarios de California, Los Ángeles, Miami, y Latinoamérica. Si bien quiere forjar su propio camino, siente una profunda admiración por su padre. "Es un gran orgullo tener un papá con un alma mágica, lleno de amor, desde los 12 años empezó a buscar sus sueños solitos, con una guitarra. Él representa todo lo que significa la palabra ‘Fe’. Mi padre es mi vida entera. Es realmente un ídolo, mi ídolo y este año tengo la suerte de poder compartir un escenario junto a él en la Argentina, agrega.

Mar viene de lanzar su sencillo “No te vas”, acompañado de un videoclip increíble.

Desde su debut en solitario en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo en 2022, la artista ya compartió escenario con grandes figuras de la música como Luis Fonsi, Reik y Danny Ocean además de la ya nombrada, Gloria Trevi. Su talento también la ha llevado a destacarse en festivales internacionales, incluyendo el prestigioso “Bésame Mucho” siempre con un estilo que combina la pasión de la música regional mexicana con la frescura de los ritmos latinos

El lanzamiento de “No te vas” llega acompañado de un videoclip vibrante, dirigido por el puertorriqueño Kevin Quiles, que refleja la fuerza de la amistad y la sororidad. La historia audiovisual, disponible en su canal oficial de YouTube, muestra a MAR en un entorno apoyo femenino, reforzando el mensaje de amor propio y valentía que la canción transmite.

Texto: Rebeca Peiró.

