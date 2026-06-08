Quién es Marita Novaro, la mujer que conquistó el corazón de Sandra Mihanovich: tres hijos, pasado como empresaria y un día que cambió todo

Marita Novaro construyó una vida marcada por distintos capítulos que la llevaron de la maternidad y la gestión empresarial a un presente en el que la familia ocupa un lugar central. Su recorrido refleja un perfil diverso, con situaciones que se entrelazan y que la terminaron conectando de manera definitiva con Sandra Mihanovich. Con el paso del tiempo, la pareja supo consolidar una historia que combina afectos, proyectos y decisiones que marcaron su camino.

La increíble historia de amor de Marita Novaro y Sandra Mihanovich: De la amistad que las unió hasta el gesto que cambió todo

Marita Novaro compartió durante muchos años su vida en pareja y la crianza de sus tres hijos, Jorge, Carol y Sonsoles, antes de iniciar una nueva etapa junto a Sandra Mihanovich. Su historia familiar se fue transformando con el tiempo, atravesando cambios y decisiones que marcaron un camino de autodescubrimiento. En ese recorrido, la unión con la cantante se convirtió en un punto de encuentro que dio lugar a un presente distinto, sostenido en la familia y en la autenticidad.

Marita Novaro y Sandra Mihanovich

Muchos años antes de convertirse en pareja, ambas fueron amigas en el colegio de Northlands, donde coincidieron como alumnas. Mientras la artista empezaba a formar su carrera, la empresaria formaba su propia familia junto a Johny Rey, con quien tuvo tres hijos. En esa rutina, la cantante no era una figura externa, sino parte del círculo íntimo, al punto de ser elegida madrina de Sonsoles, la hija más pequeña de su amiga, uniendo las familias y reflejando la fuerte amistad que las unía.

Luego de la separación con el padre de sus hijos, Marita Novaro inició una relación con Ziko Vikojicic, con quien se volcó al mundo gastronómico. Juntos abrieron un restaurante en la avenida Corrientes, cerca del Teatro Lola Membrives; tiempo después expandieron el proyecto con una propuesta de comida mexicana. Los viajes, la ambientación y el vínculo con México marcaron esa etapa, que se extendió durante varios años. Sin embargo, en 2007 la muerte de su pareja significó un punto de inflexión en su vida.

Marita Novaro y Sandra Mihanovich

Pero fue recién en 2010 que la emprendedora gastronómica decidió hablar con sus hijos y contarles que estaba enamorada de Sandra Mihanovich. Según contó, no fue un proceso sencillo, especialmente para su hija, Sonsoles, quien en ese momento atravesaba problemas en su salud. Su hija destacó que a ella le costó aceptar la relación de su madre. A pesar del duro momento que pasaban como familia, el vínculo se transformó gracias a la cercanía y contención de la cantante.

El casamiento de Sandra Mihanovich y Marita Novaro

El vínculo entre ambas mujeres fue creciendo con el correr de los años y, en 2016, decidieron casarse. Para ellas, ese paso tuvo un significado especial, ya que representó la posibilidad de visibilizar su historia en un contexto diferente al de sus inicios. La celebración fue compartida por sus seres queridos y se convirtió en un símbolo de su amor. Tras años de relación, construyeron un espacio compartido que combina afectos, proyectos y cotidianeidad.

Sonsoles y Sandra Mihanovich

En la actualidad, Marita Novaro y Sandra Mihanovich comparten un presente tranquilo, acompañado por la familia y sostenido en proyectos propios. Los tres hijos de la empresaria forman parte de la gran historia, que se fue consolidando con el tiempo, en la que la relación con la cantante se integró de manera natural y reforzó la unión entre todos.

Marita Novaro, Sandra Mihanovich y su familia

Marita Novaro transita un presente en el que la familia y los proyectos personales se integran de manera natural, junto a Sandra Mihanovich. Su recorrido, que incluyó distintas etapas vinculadas a la maternidad, la gastronomía y nuevos comienzos, se transformó en una historia compartida que creció con el tiempo. Hoy, su vida refleja un equilibrio entre los afectos y las decisiones que marcaron su camino, con un vínculo que se sostiene.

VDV