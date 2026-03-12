Así quisieron secuestrar a Cathy Fulop y Ova Sabatini en Venezuela

Cathy Fulop y Ova Sabatini llevan más de 30 años de relación, y en las últimas semanas se convirtieron en abuelos primerizos, gracias al nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Sin embargo, en todos esos momentos, si bien vivieron felicidad y crisis de pareja, también pasaron por situaciones estresantes que los mantuvieron más unidos que nunca. Con motivo del cumpleaños de la actriz, muchos usuarios recordaron el día que los intentaron secuestrar y cómo la calma de él fue clave para salir de esa situación.

El día que intentaron secuestrar a Catherine Fulop y Ova Sabatini

Cathy Fulop y Ova Sabatini son de las parejas de la farándula más consagradas de la televisión internacional. Juntos formaron una familia de cuatro, junto a Oriana y Tiziana Sabatini, sus hijas, y aún se mantienen unidos en la actualidad. El 11 de marzo pasaron el primer cumpleaños de Catherine siendo abuelos primerizos, y mostraron la felicidad de todo lo que lograron en sus redes sociales. Sin embargo, además de los momentos de felicidad que comparten, la pareja vivió estresantes situaciones que los mantuvieron aún más cercanos. Años atrás, cuando se encontraban en Caracas, vivieron un intento de secuestro que no dudaron en revelar a los medios de comunicación.

Según habían expuesto, un vehículo se les cruzó en el camino y obligaron a la actriz a bajar de su auto. “Me metieron en otro mientras apuntaban con un arma al Ova. Yo gritaba, pensaba que me iban a matar”, citaron en Infobae a la actriz, en una de las ocasiones cuando contó los hechos. Sin embargo, ella recalcó la calma que mantuvo Sabatini en todo momento, y que fue esa actitud la que le salvó la vida. .“Estaba histérica y Ova había cambiado 100 dólares y les dio los bolívares, que eran un montón de billetes. Me dejaron ir, yo creo que ni me aguantaban mi locura. Siempre es mi héroe. Nos cuida, nos protege, tiene la solución de todo. Y jamás grita”, había destacado Fulop.

La historia de amor de Catherine Fulop y Ova Sabatini

En 1993, durante las grabaciones de la novela Déjate querer, Catherine Fulop y Ova Sabatini se conocieron en los pasillos del estudio. Ella, recién separada de Fernando Carrillo, tomó la iniciativa y lo piropeo sin escrúpulos. Tras un primer beso secreto, les tomó un tiempo formalizar la relación, ya que él se encontraba en pareja con otra mujer. Finalmente, se volvieron novios y se casaron por civil el 3 de abril de 1998, en una fiesta que aún en la actualidad recuerdan con fotos en sus redes sociales.

Con el tiempo, crearon una familia de 4, teniendo dos hijas que optan por el camino de las artes como ellos: Oriana y Tiziana Sabatini. Durante los más de 30 años de relación, fueron centro de noticias de crisis, que apuntaban a su separación, y momentos tensos en diferentes lugares de Latinoamérica. Sin embargo, sortearon todos ellos, demostrando que están más fuertes que nunca. Este 2026, se convirtieron en abuelos primerizos, con el nacimiento de Gia, y no dudan en mostrar la felicidad de esta nueva etapa en su vida.

Cathy Fulop y Ova Sabatini son de las parejas de la farándula más consagrada, que aún se mantiene unida y enamorada con el correr de los años. Sus seguidores no dudan en recordar todos los momentos que vivieron juntos y que se hicieron conocidos en los medios de comunicación. Gracias a ellos, el amor sigue más fuerte que nunca, y ahora disfrutan de una nueva etapa juntos.

A.E