La reacción de Maxi López al notar tensión y acercamientos entre Sebastián Yatra y Wanda Nara en MasterChef Celebrity

La noche del lunes, MasterChef Celebrity (Telefe) homenajeó a Colombia con la preparación de platos típicos del país para la competencia. Pero también con la presencia de Sebastián Yatra, que interactuó con los participantes y no dudo en probar los platos dando devoluciones con mucha alegría y humor. La presencia del joven en el estudio generó ciertas repercusiones, sobre todo en el staff femenino, y Maxi López no dudó en reacción sobre la postura de Wanda Nara cerca del artista.

El ida y vuelta entre Sebastián Yatra y Wanda Nara en MasterChef Celebrity que sorprendió a Maxi López

La participación de Maxi López en MasterChef Celebrity es uno de los momentos favoritos de la audiencia, siendo que el exjugador tiene diversos comentarios atractivos y pícaros al ser una de las personas que más conoce a Wanda Nara, de allí las llamativas interacciones que la expareja tiene frente a pantalla. Y por supuesto, que la noche del lunes no faltaron las palabras de López respecto a la gran visita que tuvo el programa.

Sebastián Yatra dijo presente en la competencia gastronómica en una noche en la que se homenajeó a Colombia. Evangelina Anderson y Mariza Balli no disimularon su alegría por esta presencia, y entre piropos, disfrutaron la cercanía del artista. Pero el exjugador notó en la conductora ciertas actitudes que tuvo cerca del cantante y que su expareja no dudó en destacar.

"La vi a Wanda beboteando, medio juguetona, algo pasa ahí. No estaba normal, puede ser la presencia del cantante", lanzó López, dejando en claro que vio cómo la canductora fue más sutil que el resto del staff femenino, pero no dejó de mostrar cierto atractivo hacia Yatra.

Lo cierto es que poco tardó Wanda Nara en contar su verdad: en el pasado tuvo un acercamiento con Sebastián Yatra. Al momento que los participantes presentaron sus platos ante el jurado, el cantante ya no estaba presente y ella indicó que años atrás el cantante de "Traicionera" tuvo un acercamiento a ella y le regaló un collar, luego de una interacción que tuvieron en Brasil, donde coincidieron.

Pero,Wanda Nara indicó que no pasó nada entre ellos, pero Maxi López insistió: "Hubo un beboteo". Si bien la conductora aseguró que no hubo un romance entre ellos, sus interacciones llamaron la atención dentro del set y en el público. Una vez más, el exjugador no dejó pasar frente a cámara la actitud de la madre de sus hijos.