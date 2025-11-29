Revelan cómo empezó el romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity

Mientras Ian Lucas le aseguró a Kenny Palacios que estaba soltero y que no estaba saliendo con nadie, los rumores de noviazgo con Evangelina Anderson comienzan a crecer con fuerza en el ambiente. Luego de ser descubiertos por los paparazzis presuntamente a los besos, ambos participantes de MasterChef Celebrity mantienen en vilo a los espectadores acerca de la veracidad -o no- de sus situaciones sentimentales. No obstante, los periodistas de espectáculos insisten en la química imposible de ocultar entre ambos, como así también, sobre las pruebas que confirman esta relación.

Es así que Esteban Mirol reveló detalles del comienzo del romance del youtuber y de la exmodelo en A La Tarde (América TV) donde dejó frases que pusieron un poco de luz ante tanta incertidumbre.

Ian Lucas y Evangelina Anderson | Instagram

Esteban Mirol habló de Evangelina Anderson e Ian Lucas y los matcheó

Uno de los testigos claves del presunto romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas es Esteban Mirol. El periodista -ex concursante de MasterChef Celebrity y ex compañero de esta dupla- fue uno de los que se dio cuenta de la chispa que comenzaba a encenderse entre la ex de Martín Demichelis y el influencer. "De entrada se llevaron bien y pegaron onda", comenzó diciendo el presentador televisivo dejando en claro que esta unión no lo sorprendió en lo más mínimo.

Asimismo, utilizó una analogía culinaria para describir su conexión: "Cuando entramos vi un horno encendido a 120°. Cuando me fui, ese horno estaba en 250°". Acto seguido, añadió: "Me pone muy contento que esta gente se pueda amar y pueda disfrutar del amor". No obstante, dejó en claro que no sólo en ellos se habría iniciado un romance, sino que también habría otros amoríos en el set de grabación del ciclo de Telefe. "No son los únicos", dijo.

Ian Lucas se ganó los elogios de Esteban Mirol

Respecto a las impresiones que le generó Ian Lucas en lo que respecta a la popularidad de su imagen pública en televisión, Esteban Mirol señaló: "Ian es un pibe espectacular, dulce, amoroso y siempre con una sonrisa". De esta manera, el histórico conductor del noticiero de El Nueve reforzó la posibilidad de que entre el joven de 26 años y la modelo de 42 años estén iniciando un apasionado vínculo.

Si bien las cámaras los captaron a los besos y muy cómplices en un afamado boliche de Buenos Aires, la teoría de que habría algo más que una amistad se reforzó cuando la propia Evangelina reaccionó a un video que compartió el youtuber en sus redes sociales. “Te” y un corazón rojo, que significaría “amo”. A lo que él le respondió: “Sos todo lo que está bien Evita”.

Ian Lucas y Evangelina Anderson | Instagram

Aunque la diferencia de edad entre Ian Lucas y Evangelina Anderson escala a 16 años, los usuarios en redes sociales se manifiestan a favor de esta pareja. Esto se pudo apreciar luego de la última entrevista que le realizó Kenny Palacios, donde aseguró que estaba “Soltero”. El clip rápidamente se viralizó generando comentarios de todo tipo: “Un colágeno al año, no hace daño... Bravo Evangelina”, “Me encantaría. La edad es solo un número”, “Ojalá que sea verdad así se revienta Demi (Martín Demichelis) con este ser divino. ¡Tomá pa´ vos Demichelis" y “Kenny presioná más, está a punto de confesarte todo. Es hermoso Ian y ojalá que encuentre una buena compañera, así como Evangelina...”.

NB