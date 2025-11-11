A pesar del revuelo mediático que se generó por la entrevista de Diego Leuco a la China Suárez en Luzu, la nota se canceló. Finalmente, la actriz no irá a la mesa de Antes que nadie y Yanina Latorre reveló cuáles fueron los motivos por los que no irá al programa de streaming.

En medio del reencuentro entre Mauro Icardi y sus dos hijas, la China Suárez tenía previsto reaparecer públicamente para promocionar su nueva serie, Hija del fuego. Sin embargo, la nota fue cancelada y Diego Leuco no la recibirá en su programa.

Tras la confirmación de la suspensión, Yanina Latorre contó cuál habría sido el motivo del faltazo: “Ella solo quería ir al programa de Nico Occhiato, que es el dueño y el número uno de Luzu”. Además, agregó: “A Nico no le interesaba la nota porque no es el tipo de contenido que él le ofrece a su comunidad”.

Por su parte, Majo Martino aportó: “A mí me dicen que la China Suárez está enojada con algunos personajes de Luzu porque le filtran cosas que ella sube a mejores amigos en Instagram”. En tanto, Latorre retrucó: “La China no quería que participara el panel y le ofrecieron una nota mano a mano con Leuco, pero ella puso otra condición”.

Yanina Latorre filtró cuál fue la condición de la China Suárez antes de la entrevista con Diego Leuco

Después de que se cancelara la entrevista entre la China Suárez y Diego Leuco, Yanina Latorre reveló cuál fue el pedido que hizo la actriz y que desató el enojo del periodista y su producción: “Fue lo más berreta que escuché. Ella iba a la nota con Diego Leuco solamente si Nico Occhiato iba al piso a presenciarla”, contó la panelista. Y añadió: “Dijo: ‘Tiene que entrar en algún momento de la nota’”.

Finalmente, según relató Latorre, "Diego Leuco, Nico Occhiato y la producción de Antes que nadie decidieron cancelar la entrevista". De esta manera, la novia de Mauro Icardi se quedó sin espacio en los canales de streaming y no daría notas esta semana.