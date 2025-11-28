Revelaron el motivo del conflicto entre la China Suárez y Julieta Poggio: “Se la tiene jurada”

El enfrentamiento entre La China Suárez y Julieta Poggio sumó un nuevo capítulo después de que un tweet de la actriz se viralizara y desatara un intenso debate en redes. Todo surgió cuando la actual pareja de Mauro Icardi escribió un mensaje directo hacia la ex Gran Hermano que no pasó desapercibido, y que reavivó viejas fricciones entre ambas.

Las fulminantes críticas a la China Suárez tras su hiriente mensaje contra Juli Poggio

La situación escaló aún más cuando la mamá de Julieta Poggio, Patricia Destefani, decidió hablar públicamente y revelar cómo vivió su hija la polémica, además de insinuar que el mensaje de que la China Suárez podría no estar motivado únicamente por lo que la ex Gran Hermano dijo recientemente.

El motivo del enfrentamiento entre las mediáticas

El escándalo comenzó con el tweet de La China Suárez, donde escribió: “Jajaja que raro que no sepas que actúo Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”. A partir de ese mensaje, Martín Cirio decidió involucrarse y ofrecer su interpretación del conflicto.

Martín Cirio y la China Suárez

El youtuber fue contundente al señalar la contradicción del reclamo de la China Suárez: “La China Suárez no salió de la nada. A ella también la descubrió un productor o alguien... La descubrió Cris Morena”. Además, defendió la actitud de Julieta y cuestionó la reacción de la actriz: “Tenés el sueño de ser actriz y está perfecto que vaya a Telefe a que te vean. ¿Cuál sería el drama? En Twitter todos defendían a Juli. No le sale nada bien”.

Pero la revelación más fuerte llegó cuando aseguró: “Por este video, la China se la tiene jurada a Juli Poggio”, antes de mostrar el clip en el que, ante la consigna “Mujer que se fija en la pareja de otras personas”, Julieta respondió sin dudar: “China Suárez”. Para Cirio, ese antecedente explica el malestar de la actriz.

Patricia Destefani tras la polémica que rodea a Julieta Poggio

Patricia Destefani, mamá de Julieta Poggio, habló en Puro Show y dejó claro que su hija no se sintió afectada por el mensaje de la China Suárez: “No, no le dolió, se cagó de risa porque es obvio que lo que Julieta estaba preguntando es si Eugenia trabajaba o no en la película, no si actuaba”, explicó, intentando bajar la tensión.

Juli Poggio

Sin embargo, también sugirió que la reacción de la China Suárez tendría otro origen: “Para mí, Eugenia tiene otra razón con Julieta que no tiene mucho que ver con este comentario”. A su vez, recordó el episodio en el que Julieta mencionó a La China en un juego de preguntas: “Tal vez le puede haber molestado y ella dijo, es el momento mío de…”. Así, entre viejos roces, interpretaciones cruzadas y un pasado que vuelve a aparecer, el conflicto entre las mediáticas, sigue escalando.