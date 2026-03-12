Un nuevo capítulo se suma a la disputa mediática entre Zaira Nara, Paula Chaves y Eugenia “China” Suárez. En las últimas horas, en el programa Puro Show (Eltrece) analizaron el pedido de la esposa de Pedro Alfonso para que la menor de las hermanas Nara deje de mencionarla en entrevistas. En ese contexto, la periodista Angie Balbiani reveló cuál habría sido el verdadero motivo que originó la ruptura entre las tres.

¿Qué pasó entre Zaira Nara, Paula Chaves y China Suárez?

Antes de que estallara el escándalo mediático popularmente conocido como WandaGate en 2021, Zaira Nara, Paula Chaves y China Suárez compartían trabajo en la agencia de modelos Multitalent, donde habían construido una relación de gran cercanía. Sin embargo, una situación puntual habría provocado el quiebre definitivo del vínculo entre estas expertas fashionistas y celebridades del medio.

Zaira Nara, Paula Chaves | Instagram

Según contó Balbiani en el ciclo de espectáculos, todo se habría originado por la supuesta filtración de un mensaje privado. “Hay una versión que dice que Paula le había dado un audio a Zaira de la China”, aseguró la panelista. Ese audio correspondería a declaraciones de la actriz sobre su affaire con Mauro Icardi. “Que Zaira se lo pasó a su hermana y Wanda lo hizo público”, explicó.

De acuerdo con esta versión, la actual pareja de Icardi le habría enviado una nota de voz a Chaves. Luego, Paula se la reenviaría a Zaira, quien finalmente se la habría compartido a su hermana Wanda Nara. Tras escuchar el contenido, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) habría reaccionado públicamente y el material terminó llegando a los medios, desatando un conflicto que todavía resuena en el espectáculo.

China Suárez, Wanda Nara | Instagram

Zaira Nara vs. Paula Chaves

Aunque durante años circularon versiones que atribuían el distanciamiento al romance de Zaira Nara con Facundo Pieres -expareja de Paula Chaves-, con el paso del tiempo surgieron otras hipótesis que apuntan a conflictos más profundos dentro del círculo de amistad.

En ese marco, pese a que la China Suárez se mantiene al margen del cruce mediático entre las modelos, todo indicaría que entre ellas existe un acuerdo tácito para no volver a hablar del tema públicamente. Sin embargo, la presentadora fue clara al respecto y pidió expresamente que su examiga deje de mencionarla en entrevistas. "Se lo aclaré varias veces a Zaira, incluso la última vez hace unos meses le pedí que no me nombre más y me pidió perdón por hacerlo, justificando que se pone nerviosa con las notas".

Además, agregó con firmeza: "Entiendo que es más fácil de creer que fue por un hombre y no entender que muchas veces los valores que uno tiene y los intereses de cada uno hacen que una amistad se termine". En cambio, Zaira, brindó su punto de vista respecto de la relación con la esposa del productor teatral y desdramatizó el conflicto: "No fue nada para mí. Una mistad se termina por tener propósitos de vida e intereses diferentes"

Así, entre versiones cruzadas, silencios y viejos audios que todavía generan repercusiones, la relación entre Zaira Nara, Paula Chaves y China Suárez parece haber quedado definitivamente en el pasado. Mientras las protagonistas prefieren evitar el tema, nuevas revelaciones continúan reavivando una historia de amistad rota que, a cinco años del WandaGate, sigue sumando capítulos en el mundo del espectáculo.

NB