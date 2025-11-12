Revelaron la reacción de Verónica Lozano al ver la foto de Wanda Nara con Johnny Depp: "Una grasada"

Este martes, Wanda Nara revolucionó las redes sociales cuando compartió una foto con Johnny Depp. El actor estadounidense desembarcó en Argentina con motivo de presentar su nueva producción audiovisual, Modigliani, pero, la conductora de MasterChef Celebrity aprovechó para mostrarse junto a él no sólo por la envergadura de su figura internacional sino como un contundente revés mediático a su expareja, Mauro Icardi. Sin embargo, esta maniobra generó todo tipo de reacciones, sobre todo en Verónica Lozano, la presentadora de Telefe encargada de llevar a cabo la entrevista en exclusiva.

Verónica Lozano y Corcho Rodríguez habrían estallado contra Wanda Nara

La presencia de Johnny Depp en Telefe generó gran revuelo entre el público que se acercó para vivir de cerca la experiencia de estar cerca de esta estrella de Hollywood. Al momento de ingresar al estudio de televisión, Wanda Nara se acercó hacia él con ánimos de llevarse una instantánea para su colección de fotografías con grandes figuras mundiales. Sobre todo, después de que Mauro Icardi utilizara frases de una producción cinematográfica de Depp contra ella. Al parecer, esta maniobra impulsiva de la empresaria habría generado incomodidad y hasta enojo en Verónica Lozano y su marido, Corcho Rodríguez, quien fue el encargado de las negociaciones para que sea el artista exclusivo del canal.

Así lo revelaron en Pasó en América (América TV) donde pusieron en manifiesto la presunta reacción de la presentadora y del productor. “La cara de Corcho. La cara de Corcho es hermosa, ¿eh? El corcho se quiere matar. De hecho, lo rescata después”, comenzó diciendo Tartu en el ciclo del zapping vespertino. “¿Sabes qué me están diciendo? Que Vero Lozano no estaba tan contenta con esto”, añadió Martín Salwe.

Vero Lozano lapidaria contra Wanda Nara

La pelea mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi tuvo como uno de los ejes principales la figura de Johnny Depp. El juegador del Galatasaray se encargó de tenerlo como referente en sus litigios judiciales, especialmente, en aquel encuentro en Milán donde la rubia asistió a la cita en un Lamborghini ploteado de rosa y vestida como la ex del artista estadounidense.

“Una fuente me dice que, te cuento lo de hoy, me pone ‘Vero Lozano no quería que Wanda entre a la entrevista’”, resaltó Salwe. Mientras que el panelista, complementó: “El logro es de Vero. Ella no quería, le parecía la situación de Wanda y Johnny Depp una grasada. Vero quería preservar el nivel de la entrevista. Sin embargo, no pudo lograrlo”.

Por su parte, Sabrina Rojas no se quedó atrás y lanzó: “¿Vos te pensás que Vero Lozano no le dijo ‘no sabe con quién te sacaste la foto’? Aparte con el humor que tiene, Vero le debe haber mostrado todos los posteos de Icardi y ahora la foto con Wanda. Le debe haber dicho ‘Y ahora te sacaste la foto con Wanda, te querés matar’. Es una jugada maestra. Ella siempre está donde tiene que estar”.

Sea como fuere la cuestión y la lucha de egos, Wanda Nara, una vez más, realizó una jugada maestra y salió sumamente beneficiada ante esta impensada postal entre ambos. Aunque Corcho Rodríguez y Verónica Lozano hayan pegado el grito en el cielo por la inesperada reacción de sacarse una fotografía junto a él, lo cierto es que esta imagen fue tema de conversación del día. Hasta incluso generó que el futbolista deje de seguir a Johnny Depp como señal de desaprobación.

