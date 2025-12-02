Revelaron el verdadero motivo por el que Ivana Figueiras dejó a Darío Cvitanich: no fue por Chechu Bonelli

Ivana Figueiras, Darío Cvitanich y Chechu Bonelli protagonizan uno de los escándalos más inesperados. Luego del anuncio de la separación del exjugador y la periodista tras 14 años de amor, se enfrentan con diversas idas y vueltas por desacuerdos que aún no quedan en claro para el afuera. Pero en medio de esta tormenta, entró en escena la modelo al blanquear su romance con el deportista y mostrase felices.

Sin embargo, esa alegría duró poco: Ivana decidió terminar su romance con Darío. Mediante redes sociales anunció su soltería luego de una escandalosa pelea entre la expareja, dejando en claro que no quería ser parte de ese nivel de exposición. Sin embargo, en las últimas horas se conoció el verdadero motivo de su decisión.

Por qué Ivana Figueiras dejó a Darío Cvitanich

Ivana Figueiras es una de las modelos que busca mantener un perfil bajo, pese a su vínculo directo con el mundo del espectáculo y sus amores con reconocidas figuras. En esta ocasión, semanas atrás, Darío Cvitanich blanqueó su romance con ella y a partir de ese momento se comenzó a hablar de ella como la tercera en discordia en la separación del jugador con Chechu Bonelli. Pero el detonante que llevó a la modelo a descargar su furia en redes sociales fue la exposición de una de sus hijas.

En Instagram, Ángel de Brito compartió una imagen de la flamante pareja junto a una de las hijas de Ivana y ella apuntó contra el periodista para que quitara la imagen. Luego de que él respondiera positivamente, la modelo hizo un fuerte descargo en el que se quejó por los insultos que recibió, presuntamente desde el entorno de Chechu Bonelli. Y dejó en claro que su relación había comenzado cuando Darío estaba separado. Pero además fue contundente: ahora está soltera.

“Yo hoy estoy sola. Muy tranquila. No soy mediática. Entiendo que esto les sirve a personas que quieren resurgir en el medio y no voy a dejar que me usen. Gracias por tan lindos mensajes”, lanzó.

Ante este anuncio, se especuló que la exposición que tuvo fue el motivo por el que Ivana terminó su relación con el exjugador. No obstante, fue Natalie Weber en Pasó en América (América) quien reveló la verdad detrás de esta determinación: “Me está llegando una información. Me dicen que Ivana cortó con Darío Cvitanich porque ella está enganchada con su exnovio, el padre de su hija más chica”. Se trata de Tomás Guarracino, de quien se separó en 2020.

En este sentido, esta afirmación deja fuera de escena a Chechu Bonelli como parte de la escandalosa decisión de la modelo. Por su parte, Darío Cvitanich tomó la decisión de cerrar sus perfiles en redes sociales y por el momento no se pronunció respecto a la polémica.