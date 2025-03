Roberto Moldavsky se pronunció sobre la polémica de Eial con Lali Espósito: "No estamos felices"

En los últimos días, Eial Moldavsky se convirtió en el centro de una controversia luego de hacer comentarios desafortunados sobre un supuesto encuentro con Lali Espósito La situación generó un fuerte repudio en redes sociales y provocó la reacción de la cantante y su pareja, Pedro Rosemblat, quienes decidieron dejar de seguirlo en Instagram. Ante la creciente polémica, su padre, el humorista Roberto Moldavsky, salió a hablar del tema y defendió a su hijo, aunque reconociendo su error cometido.

Roberto Moldavsky habló sobre los polémicos dichos de Eial sobre Lali Espósito

Roberto Moldavsky se refirió a la situación en declaraciones recientes y fue contundente: “Cometió un error muy grave. Lo reconoció, pidió perdón y más de eso no hay”. Además, quiso poner en contexto el incidente y remarcó que aunque su hijo se equivocó, no se debe sobredimensionar: “No abusó de nadie, no mató a nadie. Es el riesgo de estar horas al aire hablando”.

El humorista también expresó su pesar por la situación que atraviesa su hijo: “Eial es un buen pibe. Cometió un error, no sé qué le pasó. Dijo una boludeces y pidió perdón, más que eso no puede hacer”.

Según Roberto, su familia está afectada por la ola de críticas y mensajes de odio que recibió Eial tras la emisión del programa: “No está feliz él y ninguno de nosotros. Hay un gran conjunto de odio que odio que está esperando en la esquina siempre y le tocó a Eial”.

La reacción de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Mientras Eial Moldavsky intentaba mitigar el impacto de sus declaraciones con disculpas públicas en redes y en una nueva emisión de “Sería Increíble”, la respuesta de Lali Espósito y Pedro Rosemblat fue sútil pero contundente.

Ambos decidieron dejar de seguir en Instagram tanto a Eial como a Nati Jota, quien estuvo presente en el momento de la declaración y fue criticada por no intervenir.

Lali Esposito, Eial Moldavsky y Pedro Rosemblat

Si bien Lali, no realizó declaraciones directas sobre el tema, su acción fue interpretada como un claro mensaje de rechazo ante la actitud del hijo de Roberto Moldavsky.

En sus declaraciones, el humorista también quiso dejar en claro que su familia siente respeto y admiración por la cantante: “La admiramos mucho a Lali en la familia”. Sin embargo, reiteró que Eial ya reconoció su error y que no hay mucho más que hacer más allá de asumir la responsabilidad y seguir adelante.

Roberto Moldavsky y Eial Moldavsky

Este episodio deja en evidencia una vez más el impacto de las palabras en el ámbito público y la rápida reacción de la audiencia ante las declaraciones desafortunadas. Mientras tanto, Roberto Moldavsky da su opinión sobre la polémica de su hijo con Lali Espósito y, Eial Moldavsky enfrenta las consecuencias de sus actos y el repudio de un sector del público que no encontró suficientes sus disculpas.

N.L