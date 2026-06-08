Rocío Igarzábal mostró la transformación su hija Lupe, que ya cumplió 10 años

La actriz Rocío Igarzábal y su esposo, el músico Milton Cámara compartieron con alegría el cumpleaños número 10 de su querida hija, Lupe. En este contexto, la famosa fue la encargada de publicar en sus redes sociales un resumen lleno de palabras e imágenes que recorrieron cada etapa de la pequeña y los momentos especiales en familia.

Rocío Igarzábal recordó los primeros días de vida de su hija Lupe

El 8 de junio de 2016, nació la única hija de la actriz Rocío Igarzábal y Milton Cámara. A partir de ese instante, se convirtió en una parte muy importante de la vida de sus padres y de quienes la rodean. “10 años de Lupita. Te amo mi vida", escribió la actriz en su cuenta de Instagram acompañando el mensaje con unas tiernas postales.

Rocío Igarzábal junto a su hija hace 10 años atrás//Instagram

La artista inició su publicación mostrando los primeros días de vida de la niña, en las imágenes se puede ver a ella junto a su pequeña. "Desde que naciste mi vida se volvió multicolor", expresó. Además, compartió su experiencia como madre: "Llegaron las pausas, la conciencia y el amor incondicional (ahora entendí la palabra incondicional)". La maternidad no fue nada fácil para Rochi, pero acompañar a diario a Lupe la llenó de alegría y sostuvo: "Ver esa carita todos los días entre cansancio y felicidad hacía que todo esfuerzo valga".

Rocío Igarzábal orgullosa de su hija

Rocío Irrazábal dejó en claro que comparte momentos de crecimiento y complicidad con su hija, reflejando la importancia del vínculo y el apoyo mutuo y manifestó: “Fuimos creciendo juntas. Y siempre me reflejas las ganas de ser mejor”. En otro mensaje, la artista evidenció el compromiso que tiene en la crianza de su hija basada en la libertad y acompañamiento: “Y siempre vas a contar conmigo. Y te voy a acompañar con el corazón para que crezcas libre”.

Rocío Igarzábal y Milton Cámara junto a su hija Lupe//Instagram

También, en las imágenes, se pudo apreciar momentos tanto cotidianos como festivos que mostraron la cercanía y el cariño entre los miembros de la familia. Entre abrazos cálidos y gestos de complicidad, las escenas evidencian un vínculo sólido. En una de las fotografías más emotivas, se observó a Lupe en el medio de sus padres en un día de sol. “Somos alto team”, describió la actriz a su familia como un buen equipo.

Rocío Igarzábal y Milton Cámara junto a su hija Lupe//Instagram

Rocío Igarzábal y Milton Cámara celebraron la primera década de su hija con mucho cariño, como se reflejó en las palabras que cierran el álbum de fotos: "10 años de amor en nuestras vidas". Las imágenes compartida en Instagram no solo capturaron instantes significativos para Lupe, sino que también simbolizaron el apoyo constante y la confianza que sus padres han depositado en ella. El posteo recibió miles de likes y comentarios de felicitaciones para la cumpleañera.