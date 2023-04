Romina Uhrig fue una de las participantes más cuestionadas de la competencia. El hecho de haber entrado a Gran Hermano y haber dejado a sus 3 hijas durante 5 meses fue motivo de duras críticas. En conversación con A la Barbarossa, la hija mayor de la ex jugadora le hizo un reproche en vivo que encendió las redes.

Desde su ingreso a la casa, Romina tomó el rol de madre respecto a sus compañeros. La hermanita se encargaba de la limpieza, las comidas y de retar a los demás jugadores cuando se generaban discusiones dentro de la casa. Así mismo, la ex diputada sufrió la ausencia de sus hijas y rogó a la producción poder verlas hasta que accedieron.

Nina, la hija mayor de Romina y Walter Festa, se manifestó en una ocasión, en conversación con Laura Ubfal, para analizar los comportamientos de su madre en la recta final de la competencia y había expresado que no estaba de acuerdo en cómo reaccionaba Romina frente algunas situaciones y así lo reiteró con Georgina Barbarossa.

Romina junto a sus 3 hijas

"Raro. A veces me daba un poco de bronca pero bueno, nadie es perfecto. Me daba bronca cuando se enojaba mucho", fue la respuesta de Nina luego de que la conductora le preguntara qué se sintió ver a su madre en televisión. Sin embargo, aseguró que "Estoy muy contenta, me hacía mucha falta. La extrañé más a los 3 meses, era mucho tiempo para mí. Nunca nos habíamos separado ni una semana".

Romina Uhrig se habría operado el abdomen días antes de entrar a Gran Hermano

Uno de los aspectos que caracterizó a Romina como jugadora, fue su obsesión por el físico de sus compañeros. La hermanita solía comentar los aspectos físicos que no le gustaban de los demás seguidores y así fue como causó la furia del público. Incluso, ni ella misma se animaba a mostrar su cuerpo frente a las cámaras y, a diferencia de los demás, no disfrutó de la pileta.

Resulta ser que la ex diputada se habría operado el abdomen semanas antes de ingresar a la casa y se debió a su inseguridad física luego de haber transitado 3 embarazos. "Me encanta entrenar. Me cuido mucho, bastante, y realmente soy muy insegura conmigo misma. ¿Si me hice operaciones? ¿Qué no me hice? Me hice las lolas, me hice la panza y de vez en cuando me pongo botox", fue parte de la presentación de Romina Uhrig antes de ingresar a Gran Hermano.

