De Sabrina Garciarena y Calu Rivero a Angie Landaburu: los mejores looks del exclusivo evento en el Patio Bullrich

El pasado 29 de octubre, el Patio Bullrich se convirtió en el punto de encuentro de celebrities, diseñadores y referentes del estilo local. En un entorno minimalista y moderno, se celebró un exclusivo evento que combinó moda, arte y diseño. Allí estuvieron presentes personalidades como Calu Rivero, Sabrina Garciarena, Angie Landaburu y Emanuel Ortega junto a su hija India, quienes se destacaron por sus apuestas de moda, cada una con un sello personal.

Los mejores looks de las celebridades en un exclusivo evento de moda en el Patio Bullrich

Calu Rivero se llevó las miradas con un impactante vestido largo de textura plisada en tono azul profundo, de mangas largas y silueta fluida. Fiel a su estilo moderno y canchero, lo combinó con zapatillas amarillas de aire deportivo, un contraste que aportó frescura y originalidad al look.

Calu Rivero

La actriz completó su atuendo con anteojos XL en negro y una cartera tipo pouch en tono borgoña, logrando una mezcla perfecta entre sofisticación y desenfado.

Calu Rivero

Por su parte, Sabrina Garciarena apostó por una propuesta minimalista y contemporánea, fiel a su espíritu artístico. Lució un conjunto azul petróleo de camisa oversize con cuello alto y pantalón recto, confeccionado en una tela de efecto cuero.

Sabrina Garciarena

Con el cabello recogido y un maquillaje natural, completó con accesorios discretos y joyería minimal, reafirmando su estilo depurado y vanguardista.

Sabrina Garciarena

Angie Landaburu, referente del lujo clásico con un toque moderno, se inclinó por un traje en color lima con chaqueta estructurada y pantalón ancho, acompañado de una cartera negra de líneas simples. A su lado, Lourdes Stewart optó por un conjunto beige de inspiración oriental, con chaqueta cruzada y cinturón anudado, una combinación elegante y atemporal.

Angie Landaburu

La presencia de Emanuel Ortega e India Ortega también llamó la atención: el músico eligió un look casual elegante con abrigo negro y suéter gris, mientras que su hija lució un blazer blanco oversize con pantalón amplio y top negro, una dupla de piezas neutras que sintetizó un espíritu "boss" y casual a la vez.

Emanuel Ortega e India Ortega

El evento, que marcó la llegada de Adolfo Domínguez, una reconocida firma europea al mercado argentino, reunió a los invitados en un ambiente cálido y sofisticado. La jornada celebró la moda sustentable y el diseño con identidad, con looks que reflejaron las nuevas formas de vestir con elegancia y personalidad.

F.A