Adrián Suar desde hace tiempo se encuentra soltero. Tampoco han nacido rumores de romance con alguien. Las únicas parejas formales que tuvo fueron Araceli González y Griselda Siciliani. Recientemente el productor tuvo una entrevista íntima en LAM y habló sobre cosas más privadas, ya que, una de sus características, es ser reversado y bajo perfil en lo que respecta su vida.

Con mucho cariño, Adrián se refirió sobre su vínculo con Griselda y madre de su hija: "Con Gri es como una familia para mí. La veo por Margarita, que va a cumplir 11, y tengo un vínculo que desde mi mirada la siento mi familia".

Adrián Suar

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la relación que mantiene con Araceli, con quien tiene su hijo mayor: "No tenemos ningún trato. No es porque yo no quiero hablar con ella. Pero si Ara dijo eso es porque lo debe sentir. Creo que nos dejamos de hablar por la vida, pero le deseo lo mejor, siempre le deseé lo mejor, s una gran madre, cada uno siguió su camino, pero desde mi parte siempre va a estar todo bien", expresó con sinceridad.

Aunque desde hace varios años el productor se encuentra disfrutando de su soltería, en una ocasión declaró: “No busco, estoy abierto. Me encantaría, pero estoy bien solo. He trabajado mucho mi persona y, por suerte, no necesito estar con alguien para estar bien yo”, mencionó el Chueco sobre el plano amoroso.

Sobre esta línea y pese a siempre negar a si se encontraba en una relación o no, en Intrusos revelaron que Adrián Suar habría tenido un affaire secreto con una joven del medio, de la cual estuvo muerto de amor.

¿Quién es la joven misteriosa que habría estado con Adrián Suar?

Se trata de Nazarena Di Serio, conocida como ‘’la chica del clima’’ y es periodista de El Trece y TN, dueña de una personalidad muy simpática y fresca, pero también reservada con su vida. Quién brindó más detalles e indagó sobre el romance secreto, fue Marcela Tauro durante el programa: "Quiero hace una pregunta: ¿Nazarena no salió? Lo diré, total estaba separado... ¿No salió con Suar?".

Nazarena Di Serio

Luego, la panelista decidió ir por más y redobló la apuesta:’’ Pero si no está casado Suar, tanto lío, si no está casado, está separado, no estoy diciendo algo de alguien que está casado. A mí me habían dicho eso el año pasado, que sí, que él estaba muerto de amor", reveló Marcela Tauro en referencia a Nazarena Di Serio y Adrián Suar.

D.M