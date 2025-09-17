Salud de Thiago Medina: por qué no se comunicó un nuevo parte médico

Thiago Medina atraviesa un cuadro delicado de salud, tras sufrir un accidente vial al momento de ser embestido por un vehículo, al momento que se trasladaba en moto por la avenida San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez. Desde entonces, se encuentra internado en terapia intensiva con pronóstico reservado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno y las novedades sobre su estado se dieron a conocer, hasta el momento, por partes médicos oficiales, pero desde la entidad informaron que no se lanzarán nuevos.

Por qué no habrá partes médicos de Thiago Medina

El martes por la mañana se realizó el lanzamiento del parte médico de Thiago Medina, en el que se expresaba que "el permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva”. Además, se indicó que había presentado fiebre, pero que "no hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado. Se encuentra estable y con pronóstico reservado”.

Pero la sorpresa llegó por la tarde, cuando no se emitió el comunicado como se hacía desde el fin de semana: en dos ocasiones, durante la media mañana y la tarde. Los fanáticos del exparticipante se alertaron ante esta falta de información, pero fuentes de la entidad de salud revelaron la razón por la que no habrá nuevos partes médicos.

Es que, por el momento, no hay cambios en el cuadro que atraviesa Thiago Medina, al presentar esta estabilidad se tomó la decisión de no brindar información al ser considerado innecesario. Se especula que si se presentan novedades será informado a través de la familia. Es el padre del joven de 22 años quien está al frente de las decisiones que se toman al respecto.

Pero además, los hermanos de Thiago suelen realizar algunos comunicados sobre el tema. Por su parte, Daniela Celis, expareja y madre de sus hijas, se encuentra a su lado y mediante redes sociales pide apoyo mediante cadena de oraciones.

Hasta el momento, se conoce que Thiago Medina sufrió la fractura de seis costillas y politraumatismos por lo que decidieron extirparle el bazo. También, informaron que sufrió daños severos en su pulmón e hígado. Presuntamente, será intervenido nuevamente para reparar las lesiones de las costillas. Mientras, sus seres queridos y fanáticos piden, según sus creencias, la pronta recuperación.