Sarah Burlando lució un llamativo diseño de mochila que complementó su look total denim

Sarah Burlando es una mini fashionista que se roba toda la atención y causa ternura en las redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, su madre Barby Franco comparte sus mejores look y sus divertidas ocurrencias, generando así ese cariño genuino entre sus seguidores y su pequeña, fruto de su amor con Fernando Burlando.

Colorida y con forma de fruta: así es la nueva mochila que eligió Sarah Burlando para acompañar su look de jean

Sarah Burlando tiene dos años y una adorable personalidad que logra enternecer a todos. Barby Franco comparte mediante su cuenta de Instagram, donde reúne más de dos millones de seguidores, su amistad con Ana García Moritán, la hija de Pampita, sus travesuras y hasta sus looks fashionistas.

En esta ocasión, la modelo mostró el divertido paseo al aire libre que dio con su primogénita, fruto de su relación con el abogado Fernando Burlando, aprovechando el buen clima y las altas temperaturas de la Ciudad. A través de su historia de Instagram, Barby Franco compartió una tierna postal de Sarah Burlando donde se la ve caminando de espaldas con un particular outfit.

Tal como sucede cada vez que la top model sube una imagen de su niña, los usuarios quedaron encantados con su vestimenta. Para este divertido plan entre madre e hija, escogió un look total denim ideal para andar por la calle y recorrer espacios verdes.

Sarah Burlando

Sarah Burlando lució una blusa y short de jean, que se destacaba por sus volados en el ruedo. Acompañó su propuesta súper chic con unas medias blancas y zapatillas al tono con detalles negros. Fiel a su estilo tierno y prolijo, la nena llevó su cabello atado con una colita de moño blanco. Sin embargo, este accesorio no fue el más llamativo sino que lo fue su nueva mochila.

Se trata de un diseño circular con forma de sandía en los colores de esta fruta: rojo y verde. Al ser una mochila redonda es bastante amplia para que Sarah Burlando pueda guardar sus juguetes y complementos necesarios para su salida al aire libre. Tras mostrar la felicidad de su hija por su nuevo accesorio, Barby Franco se encargó de responder una de las preguntas más repetidas en su red social: "¿De dónde es la mochila?".

Sarah Burlando

Lejos de presumir una marca internacional o nacional con reconocimiento, la joven respondió que fue una compra que realizó en un conocido barrio que se destaca por tener precios bajos. "Me preguntan por la mochila de Sarah, la compré en Once", escribió junto a otra postal de su pequeña. De esta manera, Sarah Burlando lució un llamativo diseño de mochila que complementó su look total denim y se llevó toda la atención en las redes sociales.

Cutie clown: el disfraz de Sarah Burlando con el que llenó de ternura Halloween

Halloween es el día perfecto para que las celebridades y las infancias alrededor del mundo se conecten entre ellos y se diviertan entre disfraces y juegos. En la Argentina, no es diferente, y muchas de las mini influencias de la moda optan por marcar tendencia y llenar de ternura a esta festividad con diversos looks que se vuelven virales en las redes sociales. Sarah Burlando es una de las hijas de famosas que se la jugó por fusionar la ternura y el terror, y enterneció a todos los expertos fashionistas.

Barby Franco mostró lo mejor del comienzo del día con Sarah Burlando, donde la joven decidió hace Dulce o Truco. En la tranquilidad de su barrio, va puerta por puerta pidiendo caramelos para disfrutar con sus amigos y familia. Sin embargo, no podía dejar pasar la ocasión para marcar tendencia en la moda y lució un tierno disfraz que enamoró a todos en las redes sociales. Entre postales divertidas y una larga caminata, la niña se robó las miradas de los seguidores y expertos fashionistas.

Sarah Burlando

Sarah eligió ir por el disfraz del payaso tenebroso, y para eso lo convirtió en un look black and white. El vestido contaba con una falda de princesa y dos pompones blancos en el pecho. Como accesorio, se agregó un cuello de tul delicado y un globo rojo llamativo. El atuendo iba por los blancos y negros, al igual que su cartera de formato de calabaza para guardar las golosinas. Como cierre del mismo, se maquilló como el divertido personaje, manteniendo las tonalidades elegidas.