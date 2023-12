Se viralizó una polémica foto que Zaira Nara realizó para una publicidad por el exceso de photoshop

Zaira Nara se encuentra atravesando un gran presente profesional y es una de las modelos más solicitadas del país. Muchas empresas quieren que la hermana de Wanda Nara los represente y recientemente aceptó realizar una publicidad gráfica para un casino online, sin embargo, el resultado final recibió muchas críticas en las redes sociales.

Varios usuarios de Twitter apuntaron contra la marca por no cuidar lo suficiente a la modelo por dos detalles, el primero fue un extraño pliegue que le dejaron abajo del brazo de Zaira, que muchos compararon con una vagina en las redes.

La publicidad que realizó Zaira Nara.

El segundo y el más polémico fue el extremo Photoshop que utilizaron en la cara de la reconocida profesional, que logró que quede totalmente irreconocible en la publicidad gráfica.

Algunos de los comentarios que recibió Zaira Nara.

Algunos de los comentarios que recibió la publicidad de Zaira Nara en las redes sociales fueron: “A mí me llama más la atención el maquillaje horrible que una arruga en la axila”, “Me perturba el maquillaje”, “Vi la gráfica en el subte y me pareció un horror”, “Parece mi sobrina de cinco años cuando agarra el estuche de maquillajes”.

Zaira Nara acompañó a su sobrino a los Martín Fierro y esquivó a L-gante

Valentino López asistió al esperado evento de APTRA en Miami para representar a su madre, que estaba nominada en la categoría Mejor estilo de jurado en TV. Su tía decidió acompañarlo y ambos lograron no cruzarse con el cantante luego de que el joven lo llamara “payaso” en sus redes sociales.

El lunes 4 de diciembre, Majo Martino reveló que tanto Zaira Nara como el hijo de Wanda Nara llegaron tarde a los premios Martín Fierro de la Moda para no ver a L-Gante en la alfombra roja del evento. "No quisieron cruzarse y lo lograron. No se cruzaron en ningún momento", reveló la panelista.

J.C.C