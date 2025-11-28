Sebastián Yatra regresa a Argentina: fecha, dónde y cómo conseguir entradas para su “Entre Tanta Gente Tour”

Sebastián Yatra vuelve a la Argentina con un espectáculo que promete emoción, conexión y todos sus grandes éxitos. En el marco de su aclamado “Entre Tanta Gente Tour”, el cantautor colombiano se presentará el 15 de abril en el Movistar Arena, uno de los venues más importantes del país. Su regreso marca una nueva etapa artística y un reencuentro esperado con el público argentino.

Cuándo y dónde se presenta Sebastián Yatra en Argentina

El show será el 15 de abril en el Movistar Arena de Buenos Aires, como parte de la gira latinoamericana que lo llevará también por Chile, Colombia y otros países de la región. Se trata del primer tour del artista en Latinoamérica después de cuatro años, un período en el que su popularidad y su madurez musical crecieron notablemente.

Entradas: preventa y venta general

Las entradas estarán disponibles en www.movistararena.com.ar, con dos etapas clave: Desde el jueves 27 de noviembre a las 10 AM y un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander.

La venta general será desde el viernes 28 de noviembre a las 10 AM, con todos los medios de pago. Además, se mantiene el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander

Los fans del artista podrán asegurar su lugar desde temprano, ya que se espera una alta demanda por tratarse de uno de los conciertos más importantes del primer semestre de 2026.

En el punto más alto de su carrera, Yatra llega con un mensaje claro: volver a la esencia. Su “Entre Tanta Gente Tour” propone una experiencia cercana y emocional, donde cada canción funciona como un puente con el público. El artista busca celebrar la música como un espacio íntimo, humano y compartido.

Una gira que viene de hacer historia

Antes de regresar a Latinoamérica, Sebastián Yatra vivió un verano consagratorio en España: recorrió 16 ciudades, reunió a más de 100.000 espectadores y cerró su etapa europea con un show inolvidable en el Movistar Arena de Madrid. Ahora trae toda esa energía renovada al continente que lo vio nacer como artista.

