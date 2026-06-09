Silvina Riela, la mamá de Alexis Mac Allister: "No queríamos que fuese jugador de fútbol"

Mientras Alexis Mac Allister se prepara para afrontar un nuevo desafío con la Selección argentina y vuelve a quedar bajo la mirada de millones de hinchas en el camino hacia el Mundial, su mamá, Silvina Riela, compartió una faceta desconocida de la historia familiar: durante años, ella y Javier "Colo" Mac Allister jamás imaginaron que sus tres hijos terminarían dedicando sus vidas al fútbol profesional.

La revelación surgió durante una charla distendida con Maru Botana en el streaming Al horno con Maru, donde entre recetas caseras, anécdotas familiares y recuerdos de infancia, Silvina repasó el recorrido de Kevin, Francis y Alexis, y mostró cómo se construyó el entorno de contención que hoy acompaña al mediocampista campeón del mundo.

Alexis Mac Allister y su mamá Silvina Riela

La inesperada confesión de la mamá de Alexis Mac Allister

Lejos de la imagen de una familia obsesionada con el fútbol, Silvina contó que tanto ella como su marido imaginaban otro futuro para sus hijos. Aunque crecieron rodeados de pelotas y entrenamientos por la carrera de Javier Mac Allister, la prioridad en casa siempre estuvo puesta en los estudios. "Nosotros con Javier no pensábamos que ellos querían, nosotros no queríamos por ahí que fueran jugadores", confesó.

La decisión estaba vinculada a las exigencias que implica la profesión. Más que una cuestión deportiva, los padres buscaban protegerlos de las presiones, la incertidumbre y la exposición que acompañan a quienes persiguen una carrera en el alto rendimiento. "Nosotros no queríamos que pasen por esto", agregó, en referencia a las dificultades que enfrentan los futbolistas profesionales desde edades muy tempranas.

Sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Consultada sobre si Alexis ya mostraba condiciones especiales cuando era chico, Silvina no dudó en destacar que los tres hermanos sobresalían naturalmente dentro de la cancha. "Los tres se destacaban", recordó.

Con el paso de los años, aquel talento comenzó a abrirse camino por sí solo. La familia decidió entonces acompañar el sueño de los chicos, brindándoles herramientas y contención para afrontar cada desafío, sin perder de vista los valores que siempre marcaron la dinámica del hogar.

Alexis Mac Allister

El rol de la familia detrás del campeón del mundo

La experiencia de Javier Mac Allister como exfutbolista fue una guía importante durante ese proceso. Aunque los temores iniciales nunca desaparecieron por completo, los padres entendieron que el fútbol era la verdadera pasión de sus hijos y que lo mejor era apoyarlos en ese camino.

Alexis Mac Allister

Hoy, con Alexis Mac Allister consolidado como una de las piezas fundamentales de la Selección argentina y referente de una generación que ilusiona nuevamente a los hinchas de cara al próximo Mundial, las palabras de Silvina permiten entender qué hay detrás del jugador que brilla con la camiseta albiceleste: una familia que priorizó la educación, el esfuerzo y el acompañamiento incondicional por encima de cualquier resultado.