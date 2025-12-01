Sin colegio tradicional, con foco en sus intereses y en el respeto hacia los animales: así crecen los hijos de Facundo Arana y María Susini

Facundo Arana y María Susini eligieron un modelo educativo poco convencional para sus hijos, India y los mellizos Yaco y Moro: la educación en casa o homeschooling. En lugar de asistir a un colegio tradicional, los tres adolescentes reciben su educación a través de una plataforma online que les permite seguir un plan de estudios adaptado a sus intereses y necesidades individuales.

Esta elección generó muchas reacciones en redes sociales, y recientemente Susini compartió detalles sobre cómo esta modalidad de aprendizaje se integró en su vida familiar y por qué decidieron tomar este camino.

Así educan a sus hijos Facundo Arana y María Susini

En una entrevista con Hola! Argentina, la exmodelo explicó que el homeschooling es mucho más que simplemente estudiar en casa. “Ellos están en el sistema escolar, de ninguna manera están afuera”, aclaró Susini, enfatizando que, aunque no asistan a una institución, sus hijos siguen la currícula oficial y cuentan con el acompañamiento de tutores. Para ella y Facundo Arana, esta opción representa una oportunidad para brindar a sus hijos una educación personalizada y centrada en su desarrollo emocional.

“Fue una decisión muy pensada, que en este momento nos pareció que nos venía mejor como familia y que a ellos les venía mejor estar haciendo homeschooling. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un colegio, que hay una plataforma, que hay un tutor detrás… Es muy completo”, señaló. La exmodelo explicó que, además de cumplir con los objetivos académicos, se enfocan en que el aprendizaje sea un proceso motivado por los propios intereses de los chicos, lo cual les permite desarrollar una relación más genuina con el conocimiento.

La educación de los hijos de Facundo Arana y María Susini más allá de lo académico

Para Susini y Arana, la educación de sus hijos no se limita a lo académico. Su estilo de crianza incorpora valores esenciales como el respeto por la naturaleza y los animales. “El respeto, si vos respetás lo que te rodea, sabés cuidar un animalito que está enfermo y sabés prestar atención a qué necesidades tiene, también vas a saber cuándo una persona necesita algo. O vas a saber procurar que se sienta bien y cómodo”, explicó María.

Susini también compartió cómo, junto a Arana, fomenta en sus hijos la capacidad de tomar decisiones sin dejarse influenciar por opiniones externas. “Nos gusta, con Facu, que ellos aprendan a que la crítica externa no sea algo que te condicione en la toma de decisiones”, expresó. Para la pareja, es fundamental que sus hijos crezcan siendo fieles a sus convicciones.

Sobre su elección, María sabía que no iba a estar a salvo de las críticas. Sobre esto, expresó: “Hay que entender que no todo el mundo vive lo mismo, que no todos piensan igual, no enojarse con eso y salir adelante, siempre teniendo en mente la decisión que uno tomó”, afirmó.