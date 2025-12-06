Sofía Calzetti, la novia del Kun Agüero, reveló las dudas que le generó convertirse en madre: “La idealicé mucho”

El Kun Agüero y Sofía Calzetti iniciaron su romance desde el año 2019. Fruto de esa relación, cinco años después, nació Olivia, la primera hija de la pareja. Si bien la búsqueda de la pequeña fue evaluada por ambos, la joven reconoció en una entrevista que mantuvo con Infobae que “idealizó” la maternidad y que la realidad desmoronó sus expectativas como mamá. Ante esto, hizo puntual hincapié en el rol del exjugador con esta misión, teniendo en cuenta su experiencia con la paternidad.

Sofía Calzetti: entre la culpa y los miedos

Sofía Calzetti y el Kun Agüero se llevan una diferencia de diez años. Ella, que en la actualidad tiene 27 años, se convirtió en mamá de Olivia el pasado 13 de septiembre de 2024. Esto la llevó a enfrentarse a una realidad desconocida, donde tuvo que sortear las adversidades de la maternidad; un área que, a su parecer, había idealizado. “Yo soy una persona que idealiza mucho, y la maternidad fue una de las cosas que idealicé. Fue como un golpe al principio: de pasar de tener esta independencia a estar atada", comenzó diciendo ante el medio citado.

kun agüero junto a Sofía Calzetti y su hija | Instagram

En este marco, una de las cuestiones que más la marcó fue el cambio de ritmo en la dinámica familiar y personal. "Yo soy una persona que resuelve todo en dos minutos, y los tiempos son otros con un bebé. Me fue difícil al principio combinar las dos cosas", confesó. Tal fue el impacto emocional que vivió que debió acudir a sesiones de terapia para volver a encontrarse con ella misma ante la responsabilidad de la crianza de un niño: "Llegué a preguntarle (a la terapeuta) '¿Che, soy mala madre?'".

Al concurrir a las citas con la profesional en psicología, entendió que reproducía mandatos que arrastraba desde la niñez: "En el inconsciente me juega el hecho de que yo fui criada de otra manera: con una madre que estaba 24/7 para nosotros. Conscientemente sé que es lo que elegí y me encanta, pero me genera culpa decir 'debería estar más con ella'".

Si bien el proceso de cambio fue tormentoso porque lidiaba con la voluntad de seguir abriéndose camino como empresaria, la idea de restarle tiempo a la pequeña la seguía atormentando. “A veces sentía que debía estar más tiempo con ella”, disparó, pero, de inmediato reconoció: "En el fondo sé que estoy haciendo lo correcto y lo que me hace feliz".

Sofía Calzetti y Olivia | Instagram

Sofía Calzetti habló de la importancia del Kun Agüero

La experiencia del Kun Agüero en lo que respecta a la crianza fue clave para Sofía Calzetti, quien se apoyó en él para maternar. "La primera semana yo la veía tan frágil, tan bebita. No sabía cómo agarrarla para cambiarle el pañal, y él súper desenvuelto, cambiándole los pañales toda la semana. Se acordaba a la perfección", sostuvo. Este accionar significó un gran alivio para la joven madre: “Fue un gran apoyo y soporte para mí”.

Con el correr de los meses, pudo reconocer su faceta como madre priorizando su bienestar y alejándose de los prejuicios y los mandatos que no les son propios. Es por ello que en Argentina pudo reinventarse y establecer su propia marca de indumentaria. "Yo luché por ser esta madre. Luché por salir del lugar que estaba en Manchester y ser independiente. Construí un camino para estar donde estoy", exclamó con sumo orgullo por encontrar esta nueva versión de ella.

Sofía Calzetti, Kun Agüero | Instagram

De esta manera, Sofía Calzetti recorrió un largo camino para encontrar el equilibrio entre la crianza de una beba de un año y tres meses con la realización del sueño de convertirse en la dueña de su propia marca de ropa deportiva. Un camino al cual debió allanar con constancia y deconstruyéndose de mandatos que no le eran cómodos. La presencia del Kun Agüero fue trascendental para que ella misma se pueda arroparse en su compañero de vida y padre de la pequeña Olivia, quien la acompañó este proceso de descubrimiento como mamá, mientras se lanzaba como emprendedora.

NB