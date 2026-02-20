Sofía Pachano dio detalles de la intervención quirúrgica que tuvo su bebé: "Fue súper fuerte"

Sofía Pachano comparte con sus seguidores su día a día como mamá primeriza de Vito, fruto de su amor con Santiago Ramundo. Mediante recetas y descubrimientos de esta nueva faceta junto a su bebé, la bailarina sorprendió al contar que su pequeño debió atravesar una pequeña intervención. Tras el revuelo que generó la noticia, salió a explicar los motivos y a hacer una importante aclaración.

Sofía Pachano explicó qué le pasó a su bebé

La salud del hijo de Sofía Pachano debió ser atendida con una intervención quirúrgica en sus primeros días de vida. Fue la propia actriz quien contó que el bebé que tuvo con su pareja Santiago Ramundo tuvo que ser operado. Su relato trasciende de la entrevista que brindó a La Nación, el cual generó preocupación por parte de sus seguidores.

"A los quince días del nacimiento tuvimos que hacerle a Vito una intervención en la lengua porque tenía el frenillo corto y eso hacía que costara que se prendiera a la teta y me lastimaba", explicó en la nota. Ante el revuelo que causó la información, decidió volver a expresarse en sus redes sociales para llevar tranquilidad y aclarar cualquier malentendido.

Sofía Pachano y Santiago Ramundo junto a su hijo Vito

Mediante una serie de mensajes en sus historias de Instagram, comenzó con humor: “Ay hijo, no tenés 15 días y ya tenés una polémica”. Luego, explicó que “no fue una operación" y pidió que se frene esta versión. "Por favor no me compartan más porque estos portales toman algo y lo hacen grave y en verdad no fue nada grave”, expresó.

Luego, aclaró cuándo su hijo Vito debió ser atendido por profesionales de la salud: “Fue hace 15 días cuando era más chiquito que ahora". En este sentido, Sofía Pachano reveló que "fue una intervención del frenillo" y precisó que el motivo se debió a "lo tenía corto y no movía bien la lengua". Asimismo, aseguró que este inconveniente impedía que el bebé se prendiera bien al pecho. "No se alimentaba bien”, agregó.

Sofía Pachano contó cómo atravesó la intervención quirúrgica de su hijo Vito

Mirando a cámara y en la comodidad de su hogar, Sofía Pachano continuó la grabación explicando más sobre el procedimiento. “Es algo que nos recomendó la fonoaudióloga y su pediatra. Porque no habíamos logrado que se afloje con ejercicios. Fue en el consultorio de la dentista, súper rápido”, manifestó.

Por otra parte, la artista contó a corazón abierto cómo vivió este momento: “Obvio que para nosotros fue súper fuerte porque es muy chiquitito, pero nada más". Por último, insistió en que "no fue una operación a corazón abierto” llevando calma y tranquilidad a quienes se habían preocupado por la salud de su primogénito.

De esta manera, Sofía Pachano dio detalles de la intervención quirúrgica que tuvo su bebé Vito y aclaró que no se trató de algo grave. "Fue súper fuerte", aseguró tras explicar que fue un procedimiento leve recomendado por un equipo médico para que él pueda alimentarse bien.