Turquía se volvió el epicentro de una polémica que comenzó en la Argentina. Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez decidieron hacer el mismo viaje hacia Estambul, en la misma semana. Por un lado, la modelo fue a reunirse con sus fanáticos y a recibir un premio del Europe Awards. Por el otro, el futbolista y la actriz se reunieron con las autoridades del club Galatasaray para definir cuál será el futuro de su carrera. Sin embargo, las coincidencias los unieron en algunas ocasiones.

Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

Desde el Bósforo a una chaqueta, las sorprendentes coincidencias que unen a Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez

En los últimos días, Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez estuvieron disfrutando de las bellezas que les brindaron sus agendas en Estambul, Turquía. La modelo recibió el premio de "Mejor mujer del año" en los Europe Awards, y anduvo en yate por El Bósforo. Por su parte, el futbolista y la actriz pasearon con sus mascotas y disfrutaron de un partido clásico entre el Galatasaray y Fenerbahce. Sin embargo, y a pesar de que mantuvieron sus planes por separado, hubo algunas coincidencias que no escaparon el ojo de los fanáticos.

Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

La primera de ellas tiene que ver con los lugares turísticos que decidieron visitar. Kennys Palacios, quien acompañó a su amiga Wanda, compartió en su cuenta de Instagram una foto con ella. Ambos estaban comiendo un choclo y escribió: “Frente al Bósforo nos comemos un choclito”. Al mismo tiempo, Mauro Icardi publicó, en su propia cuenta, románticas fotos de su paseo con la China. Entre algunas palabras que le dedicó, lanzó: “Que las olas de Bósforo nos susurren promesas de amor mientras nos abrazamos en su orilla. Una ciudad donde la historia y la magia se entrelazan, donde una parte de mí siempre pertenecerá". De esta manera, ambos estuvieron a solo unos metros de distancia.

Las coincidencias de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez en Turquía

Sin embargo, esto no fue lo único que pareció un movimiento picante desde alguno de los bandos. El Ejército de LAM notó un detalle en las últimas imágenes que compartió la modelo. En una de ellas, se la puede ver frente al espejo con un chaleco Prada negro y sin ropa debajo. Según mostró la cuenta, se trataría de la misma prenda que usó el futbolista, en diciembre, cuando estuvo en la cancha saludando a los hinchas del Galatasaray.

Las coincidencias de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez en Turquía

Los usuarios de las redes sociales no dudaron en destacar estos detalles, que mostrarían un claro guiño hacia la persona del bando contrario, en Turquía. Por el momento, no se conocieron detalles de un posible encuentro entre los tres, pero no se descarta que hubiera ocurrido. La polémica de Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez sigue creciendo, mientras los movimientos judiciales y las denuncias se complican en la Argentina; y ellos no dudan en reaccionar.

A.E