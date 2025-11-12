La sorpresiva revelación de Wanda Nara en MasterChef Celebrity: "Tengo una niña adentro"

Este fin de semana Wanda Nara reavivó los rumores de que podría estar esperando su sexto hijo. Todo comenzó cuando subió una foto a sus historias de 24 horas de Instagram donde respondió una pregunta por parte de una seguidora donde habló de su maternidad y agregó seis emojis de pollitos. Ante las especulaciones de que podría haberse deslizado el dedo generando una presunta equivocación, este martes en MasterChef Celebrity esta teoría cobró fuerza.

Wanda Nara despertó las sospechas de embarazo

En la última emisión de MasterChef Celebrity, Wanda Nara volvió a generar un gran revuelo tras un exabrupto. Todo comenzó cuando el jurado le realizó una devolución a Susana Roccasalvo sobre su plato. El mismo consistía en la elaboración de un pionono salado al cual el trío de cocineros lo llenó de elogios.

Wanda Nara | Instagram

La periodista de espectáculos señaló que fue muy difícil llegar al resultado final, ya que se enfrentó a varias adversidades en el camino. Se le cortó la mayonesa, tuvo que volver a empezar y hasta tuvo que soportar que la propia conductora del certamen de cocina le reventara un globo mientras ella estaba concentrada tratando de desmoldar la masa.

“Estabas muy concentrada”, dijo la empresaria de productos de cosméticas admitiendo su travesía. “Después de cinco chicos, la niña que debe de tener adentro…”, agregó Roccasalvo. Sin embargo, ante la sorpresa de todos, Wanda se tomó el vientre y lanzó: “¡Tengo una niña adentro!”.

Betular, apeló a su ácido sentido del humor y expresó: “Lo que nos falta también”. “Bueno, ¿no querías una primicia Susana? Capaz que te la estaba dando”, retrucó la presentadora de Telefe. Asimismo, se dirigió a Luis Ventura: “Ahí el otro debe de estar también…”. “¡Yo salgo primero que él; ¡en horario salgo primero que él”, exclamó sonriente la concursante!

Wanda Nara | Twitter

Wanda Nara, la jugada maestra de Wanda Nara

En medio de la llegada de Mauro Icardi y Eugenia “China” Suárez a Argentina, Wanda Nara no da puntada sin hilo. Tras la viralización de la foto que se sacó junto a Jhonny Depp, ahora la mediática mantiene en vilo a los paparazzis acerca de una presunta sexta gestación. En este marco, luego de una serie de episodios que comenzaron con la aparición de la caja que contenía el test de embarazo, los seis pollitos y ahora sosteniéndose el vientre en el prime time de la televisión abierta, muchos aseguraron que es la confirmación de todos estos indicios.

Wanda Nara | Instagram

Por su parte, Martín Migueles no se hizo eco de esta noticia, por lo que se estimaría que sea una operación televisiva y virtual de Wanda Nara para molestar una vez más a su expareja, con quien mantiene un filoso enfrentamiento judicial y mediático. Para aquellos que están expectantes sobre la veracidad de este anuncio, sólo habrá a que esperar a que pasen las semanas y que su organismo evolucione y su panza comience a tomar forma.

