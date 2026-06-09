Stefi Roitman y Ricky Montaner contaron el particular "problema" que tienen con una vecina exhibicionista

Stefi Roitman y Ricky Montaner se convirtieron en una de las parejas más queridas del ambiente. Además de evidenciar algunos momento de pareja, los jóvenes comparten en redes sociales momento en los que se muestran cómplices con un vínculo atravesado por la diversión y el humor. Con esta premisa, decidieron revelar una situación particular que ambos viven al momento de salir de la puerta de su casa.

Stefi Roitman y Ricky Montaner con un paiseja no deseado

Instalados en Miami desde 2020, Stefi Roitman y Ricky Montaner conformaron su hogar en una gran casa, compartida con su mascota, Mao. Si bien la pareja suele mostrarse dentro de la propiedad realizando diversas actividades cotidianas, en esta ocasión se filmaron en el palier del lugar para filmarse al momento exacto que relataba una situación que viven desde hace un tiempo.

"Tenemos una vecina que todos los días", introdujo Stefi en el video y fue interrumpida por su esposo, quien intentó que no contara lo que estaban a punto de ver. Sin embargo, poco tardo en sumarse al relato y con una cuenta regresiva el cantante expuso la imagen que estaba al frente de ellos. "Es una señora divina, no sé que edad trendrá, que sale todos los días a hacer el jardín de su casa del frente y sale en bolas", explicó la actriz e indicó que Ricky cada día sale de su casa para verla.

Lejos de ser planteado como un problema, la pareja se mostró un tanto sorprendida pese a ser una situación que se repite a diario."Esa es nuestra historia con la vecina, no pasó a otro nivel, solamente la observamos", indicó Stefi mientras no quitaba la vista de su esposo y la mujer protagonista de la escena. Por supuesto que la modelo relató la situación con humor, con cierto interés de molestar a su esposo por ser un observador de la situación, sabiendo el momento justo que la mujer sale de su casa.

Rápidamente, los seguidores de la pareja reaccionaron al respecto, muchos de ellos pidiendo conocer a la vecina y otros tantos no pasaron por algo la atenta observación del cantante hacia el jardín del vecino, causando curiosidad sobre el interés por la mujer. Sin embargo, la modelo dejó en claro que se trata de una situación tanto sorpresiva como graciosa para ellos.

Por el momento, Stefi Roitman y Ricky Montaner no realizaron nuevos reportes sobre la vecina "exhibicionista" que cada día los sorprende por una aparición estelar para mantener la vitalidad de su jardín.