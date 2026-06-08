Stephanie Demner reveló el nombre de su bebé con un tierno video: "La hermanita de Ari"

Stephanie Demner y Guido Pella transitan la dulce espera de su segunda hija y finalmente comparten el nombre elegido con todo su público. A través de un video muy especial en sus redes sociales, la pareja involucra a su pequeña Arianna —quien tiene tres años— para revelar la gran noticia ante sus miles de seguidores, quienes aguardaban con ansias este anuncio.

Stephanie Denmer, junto a su marido y su hija mostrando la ecografía

Un anuncio cargado de emoción en familia.

La influencer publicó un clip donde su hija mayor pronuncia Jazmín con total ternura, el nombre de su futura hermana, un gesto que rápidamente se vuelve viral. Esta intervención espontánea genera un impacto inmediato y conmueve profundamente a todos aquellos que acompañan a la familia desde el primer momento.

El video muestra la enorme complicidad que existe entre madre e hija. Este anuncio marca una etapa sumamente especial para el matrimonio, que se prepara con alegría inmensa para recibir a la nueva integrante tras un proceso de gestación que han compartido paso a paso.

El camino hacia la gran noticia

La historia de esta dulce espera comienza hace algunos meses, cuando Stephanie Denmer decidió compartir la noticia de su embarazo con sus seguidores. Poco tiempo después, la pareja organizó un gender reveal para descubrir el sexo del bebé, un evento que cautivó a toda su audiencia. Desde aquel momento, la expectativa crece día a día en las redes sociales. Cada detalle, desde la elección de la decoración hasta las primeras reacciones de Arianna ante la llegada de su hermanita, mantiene a sus seguidores conectados y atentos a cada novedad.

El cariño incondicional de los seguidores de Stephanie Denmer

Tras la última publicación, el posteo recibió cientos de mensajes afectuosos por parte de colegas, amigos del medio y seguidores fieles. Personalidades del espectáculo como Lizardo Ponce, Cami Homs y Julieta Puente reaccionan al instante con emojis de corazones y palabras de aliento para celebrar la linda noticia.

La complicidad de Stephanie Denmer y su hija Arianna que anuncó el nombre de su hermana

La audiencia virtual demuestra un apoyo constante y celebra con entusiasmo esta nueva etapa. La calidez del video refleja el vínculo cercano y genuino que Stephanie mantiene con quienes consumen su contenido a diario, logrando una conexión que trasciende la pantalla y genera un sentido de comunidad único.

Stephanie Denmer y su familia esperan la llegada de Jazmín

Un nombre con historia, encanto y simbolismo

El nombre Jazmín posee una carga simbólica ligada a la delicadeza, la belleza natural y la esencia floral que transmite mucha paz. Además, ante la revelación, muchos seguidores consultan a la influencer si esta elección rinde homenaje a la famosa princesa de Disney. Esta duda surge naturalmente, dado el fanatismo ampliamente conocido de Stephanie por el mundo mágico y sus historias clásicas, lo cual se ve reflejado habitualmente en sus viajes y publicaciones.

Todo indica que Stephanie Denmer y su familia se prepara con mucha ilusión para recibir a esta nueva bebé, un acontecimiento que completa su felicidad y abre un nuevo capítulo lleno de amor, juegos y aprendizajes compartidos.