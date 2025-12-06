Susana Giménez mostró cómo quedó su nuevo jardín: flores, esculturas y mucha vida en La Mary

Susana Giménez volvió a abrir las puertas de su refugio más preciado en Punta del Este: el jardín de “La Mary”, la chacra en la que vive desde que se retiró de la TV. Con un video que publicó en sus redes sociales, la diva compartió cómo luce su parque, donde celebró ante sus más de 3.4 millones de seguidores cómo quedó su jardín.

La primavera de Susana Giménez en su chacra de Uruguay

El clip, musicalizado con la canción La Mary, de Marikena Monti, muestra a Susana Giménez recorriendo su inmenso espacio verde, donde conviven flores de todos los colores, esculturas y animales que le dan un aire mágico y en contacto pleno con la naturaleza. “¡Por fin llegó la primavera a La Mary! ¡Todo lo que planté floreció!”, celebró ante sus más de 3.4 millones de seguidores. En apenas unas horas, el video superó los 238 mil me gusta, reflejando el cariño del público por su vida lejos de las cámaras.

Susana Giménez en La Mary | Twitter

Lo más encantador del registro es la presencia de distintos seres vivos disfrutando del lugar: pájaros chapoteando en bebederos para perros, canes refrescándose en un estanque artificial y la energía vibrante de un entorno pensado para ser admirado y también habitado. Entre la vegetación se distinguen figuras imponentes, como una estatua de San Juan Bautista y otra de un personaje mitológico, dejando desplegados detalles que aportan misticismo y también aportan a la conformación del paisaje.

La Mary, aquella propiedad soñada en estilo francés, no se limita a ser una residencia con una imponente infraestructura. Al parecer, el jardín es el corazón donde la naturaleza se manifiesta en su máximo esplendor. Rosales de gran porte, arbustos cuidados con precisión, flores de estación rebalsando de color y senderos que invitan a pasear hacen del parque un proyecto vivo que la diva de los teléfonos mejora año tras año.

Susana Giménez en La Mary | Twitter

La Mary, el refugio ideal de Susana Giménez

Desde que decidió comprar La Mary, Susana Giménez se dedicó a pensar en cada detalle para ser su refugio cuando decida retirarse de la televisión. Allí, suele pasar horas caminando por cada metro cuadrado supervisando todos los brotes nuevos y festejando los avances que ella misma realizó con sus manos; llevándose todo el mérito la constancia y la paciencia para lograr el paisaje soñado.

Este material audiovisual también deja al descubierto lo que representa La Mary para ella: un espacio de paz, de silencio y de conexión cotidiana. Allí puede relajarse, caminar descalza, abrazar a sus mascotas y disfrutar del aire libre sin el ritmo frenético del espectáculo y de la gran ciudad. La celebrity se emociona con cada flor y con cada pajarito que la visita en su jardín, como así también por lo que le brinda el medio ambiente.

De esta manera, Susana Giménez dejó al descubierto su lado más humano y sensible, donde la naturaleza cobra el protagonismo absoluto en La Mary. Días atrás, se pudo ver a la longeva conductora reformar ella misma un sillón de mimbre al cual pintó sentada sobre el suelo, mientras tarareaba una canción que ella misma inventó. Así, reafirmó su capacidad de sorprender a sus seguidores transformando una actividad doméstica en un verdadero fenómeno digital.

NB