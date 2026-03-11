MasterChef Celebrity (Telefe) está llegando a la recta final y ningún participante se quiere quedar afuera de la gran final. Es por esta razón que cada uno de ellos pone lo mejor de sí para llegar a ser los finalistas, entre ellos Maxi López. No obstante, llegar a estas instancias requiere concentración, técnica y sabor para intentar seducir al estricto tridente de jurado. Asimismo, la dinámica del certamen culinario volvió a tener al exfutbolista y a Wanda Nara como protagonistas de una noche en la que hubo risas y también… ¡Palitos!

Wanda Nara presionó a Maxi López

Wanda Nara y Maxi López hicieron de su pasado verdaderos sketches mediáticos. Entre menú y menú, la expareja se encargó de revelarles a los televidentes pequeños secretos maritales, sobre todo, de su escandalosa separación. En este marco, este martes, durante el habitual recorrido de la conductora por las islas, los empresarios protagonizaron un divertido momento, con palito incluido.

Wanda Nara y Maxi López | Captura de pantalla Telefe

Todo ocurrió en una nueva gala de eliminación, donde el clima de tensión se hace cada vez más presente y no hay margen para la equivocación. La mediática arribó hacia el stand donde su ex estaba elaborando el patillo. “¿Quién se va hoy, Maxi?”. preguntó directa y sin rodeos.

Entre miradas buscando a un nuevo eliminado, el padre de sus hijos varones no se animó a mencionar a un compañero, por lo que la mayor de las hermanas Nara lanzó con picardía: “Ojalá que no seas vos, porque no sé qué decirte. No estoy inspirada en una despedida”. Ante la sorpresa del concursante, redobló la apuesta: “Voy a pensar un discurso, porque el día que te dejé fue un discurso preciso y claro”.

El palito de Maxi López a Wanda Nara

Atónito por lo que estaba escuchando, Maxi López no dudó en disparar: “Agarraste la valija y te tomaste el palo”. Wanda Nara, por su parte, no dudó en señalar: “Por eso, clarísimo fue”. Una vez que la presentadora se retiró del recinto, amplió: “Me dijo: ´Firmame este contrato´”.

Maxi López | Captura de pantalla Telefe

Una vez más, este ida y vuelta se convierte en una de las escenas más comentadas en redes sociales. Los espectadores no dudan en resaltar la química televisiva y la dinámica que manejan ambos para aportar show a un reality que exige precisión y destrezas culinarias. Aunque el tono del diálogo fue distendido y con humor, varios seguidores interpretaron el comentario de Maxi como una referencia directa a la polémica ruptura que protagonizaron hace años y que todavía hoy sigue generando repercusiones cada vez que vuelven a toparse públicamente.

A pesar de las chicanas y los dardos cruzados, el momento dejó en claro que ambos saben jugar con su matrimonio -y posterior divorcio- frente a cámara, algo que suele sumar condimento al reality. Con ironía, complicidad y algunas indirectas, Maxi López y Wanda Nara volvieron a demostrar que su pasado sigue siendo parte del espectáculo, aportando nuevos datos conyugales con el correr de los programas.

NB