Tini de Bucourt se sinceró sobre su lucha contra el cáncer: "Una nueva vida comienza, una vez más"

La artista y referente espiritual Tini de Bucourt volvió a abrir su corazón en redes sociales al compartir un profundo testimonio sobre su salud. A través de un video en Instagram, contó que atravesó un tercer proceso de cáncer y, lejos de enfocarse en el dolor, eligió poner el acento en el aprendizaje. “Hola, tanto tiempo”, comienza diciendo con serenidad, marcando el tono íntimo del mensaje. Desde ese lugar, reveló: “Comparto con mucha alegría que he pasado por un tercer proceso. Estoy muy bien”. Con una mirada reflexiva, evitó centrarse en los detalles médicos y prefirió explicar cómo logró transitar esas experiencias.

Tini de Bucourt y una mirada espiritual frente a la enfermedad

Para describir su proceso, recurrió a una metáfora que suele utilizar en sus talleres: la de Miguel Ángel y el David. “Yo tenía la roca allí, pero ya veía el David”, recordó, explicando que esas situaciones difíciles fueron, en su caso, una forma de “romper mármol”. Lejos de la victimización, fue contundente: “Nunca tuve miedo, nunca me pregunté por qué, siempre para qué”. Esa forma de posicionarse frente a la enfermedad, según explicó, fue clave para atravesarla. Habló de una “inocencia”, no como ignorancia, sino como una confianza profunda; que le permitió entregarse al proceso sin resistencia.

“Me entregué con absoluta confianza”, aseguró, y destacó que no buscó información extra ni se dejó llevar por el miedo. “No googleé, no me hice la cabeza con el tema”, afirmó con sinceridad. En esa misma línea, explicó que tomó sus diagnósticos con respeto y conciencia, pero sin angustiarse. Esa actitud, según reflexionó, fue determinante para poder atravesar el proceso de otra manera. Incluso aseguró que hoy entiende por qué muchas personas le preguntan cómo hizo para sostenerse emocionalmente.

Tini de Bucourt y el aprendizaje de una nueva etapa

En el texto que acompañó su publicación, también brindó más detalles sobre este momento. “Me tocó esta experiencia inesperada por tercera vez, muy inesperada”, escribió, abriendo interrogantes sobre el sentido de lo vivido. Para ella, el desafío implicó frenar, detenerse y escuchar su cuerpo, algo completamente nuevo en su vida. “Aprender a escuchar el cuerpo es un nuevo lenguaje”, reflexionó con honestidad. Incluso mencionó algunas secuelas visibles del tratamiento, como el enrojecimiento en el cuello producto de la radiación.

“Como dicen los budistas: ‘esto también pasará’”, citó, reforzando su enfoque espiritual. Agradecida, destacó el acompañamiento incondicional de su entorno, desde amigas hasta médicos y enfermeras. “El amor, la empatía y el cuidado fueron un regalo inmenso”, expresó con emoción. También habló de aprendizaje: “Saber pedir, recibir y aceptar”.

Con una energía renovada, Tini de Bucourt cerró su mensaje con una frase que resume su presente. “Ahora una nueva vida comienza, una vez más”, escribió, dejando en claro que este proceso marca un nuevo comienzo. Lejos de detenerse, ya piensa en proyectos futuros y en recorrer un camino distinto. Su testimonio, crudo y esperanzador, busca también acompañar a quienes atraviesan situaciones similares.