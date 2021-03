Toda la colección de "enanos de jardín" de Alberto Cormillot

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini son furor por su extraña colección de "enanos de jardín". La reconocida pareja tiene en su residencia 27 de estas estatuas, ideales para la decoración y "la protección del hogar".

Según reveló Carlos Monti en Nostros a la mañana, estos tienen el significado de que protegen las casas: "Estos enanos de jardín son de la colección que Alberto tiene hace muchísimo tiempo".

"Cuando Cormillot estaba soltero y vivía donde estaba un canal de noticias y una radio, sobre Fitz Roy, salía al balcón y la gente lo miraba porque estaban los enanos asomados", agregó el periodista.

Luego, el productor televisivo contó: "Tiene 27 pero entre cuatro y cinco son los que expulsó de su casa Chiche Gelblung, que siempre cuenta que él los sacaba pero volvían. Chiche los rajaba, los cargaba en la camioneta, se los dejaba a Cormillot y, al día siguiente, volvían a aparecer".

Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot, reveló el sexo del bebé que esperan

Días atrás y después de muchas especulaciones, Alberto Cormillot confirmaba que se convertirá en padre a los 82 años junto a su pareja, Estefanía Pasquini, de 34 años.

“¿Será verdad eso de ‘desealo tanto que la vida no tenga más remedio que dártelo’? No sé... Yo sé que además de desear mucho las cosas hay que buscarlas. Tengo miedos, mil o más, esto es lo más lindo e importante que me pasó en la vida y no podía ser con otra persona que no seas vos, Alberto”, escribió Estefanía en sus redes momentos después de la confirmación en donde mostró por primera vez su creciente panza.

“De a poquito va saliendo”, escribió en su Instagram. Ahora, la también nutricionista fue por más y reveló el sexo del bebé.

“Y ya podemos confirmar que es un nene. Eso si... Alberto terminó de caer... Y se dio cuenta que Álvaro no le gusta tanto...Así que estamos en búsqueda de nombres”, escribió en Instagram junto a una postal de su embarazo.

Este será el primero hijo de ella, mientras que el reconocido nutricionista ya es padre de Reneé y Adrián, frutos de su relación anterior con Monika Arborgast, que falleció en 2017.