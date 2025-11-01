Todas las fotos de la comunión de Malaika, la hija de Zaira Nara: la “familia ensamblada”, Wanda como madrina y un menú muy particular

En medio de los conflictos judiciales, mediáticos y virtuales con Mauro Icardi, Wanda Nara se arropa en el cariño y la contención de sus seres queridos. Tal es así que cada día que pasa se la ve más enamorada de su novio, Martín Migueles, quien se convirtió en una pieza clave para la conductora de MasterChef Celebity. En las últimas horas, se la pudo ver disfrutando de un evento familiar sumamente importante para el clan: Malaika, la hija mayor de Zaira Nara tomó su primera comunión. Como era de esperarse, todas las imágenes quedaron plasmadas en las redes sociales de la rubia, quien no dudó en presumir su "familia ensamblada".

La comunión de Malaika, un motivo de festejo para la familia de Zaira Nara y Wanda

Luego de su participación en la entrega de los premios Ídolo, Zaira Nara se alistó para celebrar la primera comunión de su hija Malaika. Si bien la modelo hasta el momento no posteó los pormenores del evento, su hermana Wanda hizo alarde de la unión y el cariño que hay entre los integrantes del clan. Para ello, la empresaria comenzó compartiendo una tierna postal dándole un beso a la niña, que posaba sonriente. “Feliz comunión amor de la madrina”, escribió orgullosa de este nuevo capítulo en su vida.

Wanda Nara y Malaika | Instagram

Acto seguido, la presentadora de Telefe compartió los detalles del almuerzo familiar, donde se destacó un sofisticado menú campestre. Fiel al estilo de la menor de las Nara, y en contraposición al estilo gourmet que maneja la rubia, el mismo estuvo vinculado con productos cocinados en un asador al aire libre. Según se puede ver en la carta del menú, la entrada consistía en choripán, provoleta y morcilla. El plato principal bien simple: carne con ensalada. Y para endulzar la tarde, el postre estuvo conformado por una torta rogel y pavlova con frutillas y nutela.

Menú de la comunión | Instagram

A diferencia del estilo extravagante de la ex de Mauro Icardi, la fashionista apostó a un plato simple y que a todos les gusta. No obstante, en el gen de las hermanas famosas corre un denominador común: la familia. Es por ello que Wanda mostró orgullosa en su cuenta personal de Instagram la amplia mesa decorada con flores amarillas y copas de estilo. A su lado izquierdo, se encontraba Martín Migueles, su actual pareja con la que se muestra sumamente enamorada y feliz. También estaban sus hijos varones Valentino, Constantino y Benedicto, su nuera Carola Sánchez, sus padres Andrés Nara y Nora Colosimo y hasta Maxi López. Todos ellos, sonrientes y disfrutando de la jornada de sol de este sábado 1 de noviembre. A esta historia, la coronó con una reconocida canción cristiana: “Dios está aquí”.

Wanda Nara sin descanso

Una vez finalizada la comunión, Wanda Nara acompañó a su hija Francesca a una actividad extraescolar. Desde hace un tiempo, la nena realiza gimnasia artística donde mostró sus dotes y destrezas que la llevaron a brillar. Es por eso que, una vez más la conductora compartió con sus más de 17,5 millones de seguidores el show en el que participó la mayor de las Icardi.

Aferrada a la fe y al amor de su entorno, Wanda Nara mantiene en equilibrio sus compromisos laborales, las actividades de sus herederos y su vida en pareja. De esta manera, la Bad Bitch deja plasmado que puede afrontar las adversidades que le depara la vida junto al cariño y la contención de Zaira Nara y su numerosa familia.

NB