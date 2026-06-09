Toscana Garfunkel, la hija de Rosella Della Giovampaola, mostró la nueva habitación de su bebé

La espera se siente cada vez más cerca y la emoción invade el hogar que Toscana Garfunkel construye en Estados Unidos junto a su pareja, Xander Alari-Williams. A pocas semanas de conocer a su bebé, la hija de Rossella Della Giovampaola decidió volcarse por completo a la organización del espacio familiar.

Con mucha ilusión, la influencer abre las puertas de su intimidad para mostrar los preparativos finales y cómo organiza la ropa y el mobiliario, mientras su marido se ocupa personalmente de los detalles técnicos del cuarto. Este periodo de gestación, vivido en la vibrante Nueva York, significa un cambio de enfoque en sus redes sociales, donde ahora prioriza los consejos sobre el embarazo y los avances de su trimestre final. El matrimonio, que celebró su unión en la Toscana italiana durante 2021, aguarda con entusiasmo la llegada de su bebé durante este verano estadounidense, y sus seguidores siguen cada novedad.

Así anunciaba el embarazo Toscana Garfunkel y su marido

Así es el cuarto del bebé de Toscana Garfunkel: diseño, ternura y funcionalidad

A traves de historias de instagram se vio el armado del cuarto del bebé que refleja una estética sumamente delicada, donde la funcionalidad se fusiona con una calidez moderna. La estructura central es una cuna de diseño contemporáneo en color blanco, rodeada por un móvil infantil que cuelga, creando un ambiente de calma absoluta. A su lado, un mueble cambiador blanco aporta orden y armonía al sector, funcionando como el eje organizativo principal del espacio. La decoración se completa con cuadros de gran formato que exhiben una temática espacial, con ilustraciones de astronautas y cohetes, que le otorgan un toque distintivo y lúdico al dormitorio.

Toscana Garfunkel dedica gran parte de sus jornadas a la organización minuciosa del ajuar, un ritual que compartió con sus seguidores. Dobla con precisión cada una de las prendas, desde bodies básicos hasta conjuntos más elaborados, creando pilas perfectamente alineadas sobre una amplia mesa de madera. Los accesorios ocupan un lugar privilegiado, como esos gorritos de algodón con pequeñas aplicaciones de ositos tejidos.

Mientras la fecha del parto se aproxima, la pareja vive una dinámica de equipo donde la colaboración es el pilar fundamental para finalizar el montaje del mobiliario. En el video se puede ser a Xander a cargo del ensamblaje de las piezas de los muebles, utilizando herramientas con precisión y destreza para asegurar que cada elemento cumpla con las normas de seguridad necesarias. Toscana, por su parte, supervisa cada avance, transformando este proceso de construcción en una experiencia compartida que fortalece su vínculo previo a la llegada del niño. El trabajo conjunto refleja un compromiso profundo con la construcción de este nuevo hogar, donde cada pieza montada simboliza el inicio de una etapa transformadora.

Rosella Della Giovampaola junto a su hija Toscana Garfunkel y Xander Alari-Williams

La previa al nacimiento representa un momento de unión inigualable, donde ambos aprovechan las horas en casa para fortalecer su relación como padres primerizos. Entre el armado de estructuras y la decoración final, Toscana Garfunkel tambien se dedica a su bienestar físico realizando ejercicios de yoga sobre una pelota de gimnasia. Estos instantes se completan con la lectura compartida de libros especializados y la compañía constante de su gata Maya, lo que permite al matrimonio disfrutar de una calma absoluta. Lejos del ritmo frenético de Nueva York, logran construir una burbuja de serenidad donde la pareja se prepara para el gran cambio que ocurrirá en breve.