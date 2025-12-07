Después de 47 días en Buenos Aires, Maxi López regresó a Suiza para reencontrarse con su hija y su esposa. Primero, el participante de MasterChef Celebrity (Telefe) había compartido un video en el que se veía la emoción de la pequeña Elle al verlo llegar, pero ahora reveló qué fue lo primero que hizo al volver a su casa en Ginebra.

Tras la emoción de Elle y Daniela Christiansson, Maxi López mostró qué fue lo primero que hizo cuando llegó a su casa en Suiza

Instalado nuevamente en Ginebra, Maxi López terminó de decorar el inmenso árbol de Navidad que su esposa, Daniela Christiansson, y su hija, Elle, habían armado mientras él todavía estaba grabando MasterChef Celebrity. A través de sus historias de Instagram, el exfutbolista compartió un tierno video junto a la nena y escribió: “Ella esperaba a su daddy para poner la estrella”.

Más tarde, el exmarido de Wanda Nara publicó una serie de fotos en la iglesia Santa Lucía de Ginebra, donde se veía a un grupo de niños interpretando distintas canciones navideñas. Además, reveló que estuvo acompañado por su esposa y su hija, en una tierna salida familiar.

Cabe recordar que Maxi López regresó a Suiza después de pasar más de un mes en la Argentina, donde participa de MasterChef Celebrity y se convirtió en uno de los concursantes más queridos del reality. Pero, según él mismo contó, debía volver a Europa para acompañar a Daniela Christiansson, que en los próximos días dará a luz a Lando, el segundo hijo de la pareja.

El regreso de Maxi a su hogar europeo marca un momento especial: no solo volvió a abrazar a su familia después de semanas de trabajo intenso, sino que también se prepara para recibir a su quinto hijo. Entre la emoción por el reencuentro, los preparativos navideños y la inminente llegada de Lando, el exfutbolista atraviesa días llenos de amor y expectativas, compartiendo con sus seguidores cada pequeño instante de esta etapa tan significativa.

Maxi López y Daniela Christiansson

Cuándo vuelve Maxi López a MasterChef Celebrity

La producción de MasterChef Celebrity ya definió quién ocupará el lugar de Maxi López durante su ausencia: Yanina Latorre será la encargada de reemplazarlo en las próximas grabaciones del reality. La panelista se suma al ciclo en un momento de gran movimiento profesional, ya que su incorporación coincide con su salida definitiva de LAM (América TV), prevista para el 27 de diciembre.

Maxi López junto a Wanda Nara y sus tres hijos en MasterChef Celebrity

Mientras tanto, Maxi López deberá alejarse temporalmente del programa para viajar a Suiza y acompañar a su esposa, la modelo Daniela Christiansson, que atraviesa la etapa final de su segundo embarazo. Se estima que el exfutbolista regresará a MasterChef Celebrity en enero, una vez superadas las primeras semanas de vida de su hijo Lando y con su familia ya instalada en una nueva rutina.