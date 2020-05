Tras la muerte de Goldy, Mirtha Legrand podría retirarse de la televisión

Mirtha Legrand estaba contando los días para volver a ponerse al frente de su programa pero la inesperada muerte de su hermana gemela cambió por completo el panorama. La Chiqui, por primera vez en su vida, no tendría ganas de volver a trabajar.

Marcela Tinayre contó en LAM que le había preguntado a su madre si estaba con ganas de volver a la televisión y su respuesta generó una enorme sorpresa: "Me dijo que por ahora no. Cuando fue lo de mi hermano, yo tenía miedo porque había estado como 15 días sin salir de su casa. Cuando la vi me acuerdo que me dijo que había firmado dos contratos, que ya estaba lista para volver. Esta vez fue diferente".

Lo que se sabe es que en el Eltrece se encendió una suerte de alarma porque en caso de prolongarse la ausencia de Mirtha. Por el momento y mientras dure la cuarentena, Juana Viale seguirá al mando de los históricos programas de su abuela, que llevan en pantalla más de cincuenta años.

Algunos rumores indican que la joven tiene la propuesta de seguir guardando el lugar de su abuela hasta que ella tenga el deseo de retomar la conducción pero nadie sabe qué dirá Juana ya que, como todos saben, ella tiene sus propios compromisos laborales.