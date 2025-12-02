Valu Cervantes se adelantó y armó un espectacular árbol de Navidad

Valu Cervantes regresó a Inglaterra y comenzó a decorar su casa para prepararse para las fiestas. Su paso por MasterChef Celebrity la convirtió en una de las mujeres de la Selección más observadas por todos, gracias a su carisma y bondad con sus compañeros y familia. Al volver a su casa con Enzo Fernández, decidió darse un gusto personal y adelantarse a las fechas de las fiestas. En su cuenta de Instagram, mostró su espectacular árbol de navidad, y enamoró a todos.

Valentina Cervantes fue una de las celebridades que decidieron darle la bienvenida a diciembre, cambiando la clásica decoración de su hogar. Ella busca hacer crecer la ilusión de sus hijos, al mismo tiempo de pasar tiempo de calidad en familia, dentro de la calma de su casa. Es por eso que se adelantó a las fechas tradicionales, y optó por comenzar a desempolvar todo lo relacionado a la navidad. En sus historias de Instagram, compartió el proceso entre risas con sus hijos y la ayuda de su hermano, y sorprendió con el resultado.

En una de las esquinas de su casa, donde dos ventanales se chocan para formar un paisaje de 180° del exterior, colocó un árbol de navidad de gran tamaño. Siguiendo con la tendencia maxi de los adornos, optó por un estilo más infantil, donde los juguetes y la ternura se volvieron parte del emblemático elemento. Entre rojos, blancos y luces doradas, se veía un ramo de flores en la cima, simulando ser la estrella que va por sobre todo. Rápidamente, los halagos llovieron en sus mensajes privados, y muchos viralizaron la decoración.

Valentina Cervantes no fue la única que decidió adelantarse para la navidad y comenzar a decorar su casa para la ocasión. La China Suárez y Mauro Icardi también le dieron color a su hogar en Turquía, con juguetes animados y guirnaldas por doquier. Luisana Lopilato se vistió junto a su familia, y pasaron una tarde especial decorando, con un estilo invernal. Otras celebridades internacionales también se unieron y comenzaron a marcar sus tendencias, dejando en claro que diciembre traía las mejores fiestas.

Valentina Cervantes se alejó de su casa en Buenos Aires, para volver a Inglaterra junto a sus hijos y a su pareja, Enzo Fernández. La influencer no perdió el tiempo y aprovechó el comienzo del invierno europeo para darle una vuelta a la decoración de su hogar con una bomba navideña. Así fusionó los juguetes y la ternura de las infancias con un espectacular árbol de navidad decorado en una tarde de risas y familia.

