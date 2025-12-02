Victoria, la hija de Mónica Ayos y Diego Olivera, que esquiva la fama de su familia para encontrar su propio camino

Mónica Ayos y Diego Olivera llevan más de 20 años juntos y formaron una de las familias más sólidas y queridas del ambiente. Sin embargo, con el paso lógico del tiempo, esa fama también comenzó a trasladarse a sus hijos, Federico y Victoria, que empezaron a forjar sus propios caminos. Es así que se llega a este 2025, en el que el primero tiene ya 33 años y una carrera consolidada, y la segunda, de 21, da sus primeros pasos en el mundo artístico, intentando alejarse de la fama de su núcleo y de la involuntaria, pero algo lógica, presión que eso acarrea.

Victoria, la hija de Mónica Ayos y Diego Olivera, comienza a tomar vuelo propio

Mónica Ayos y Diego Olivera se casaron en 2002 y dos años después tuvieron a su primera hija, Victoria, quien llegó para sellar su amor y formar una familia ensamblada, ya que la actriz ya era madre de Federico, fruto de una relación pasada.

Victoria, la hija de Mónica Ayos y Diego Olivera

Los artistas recibieron una oferta laboral que no pudieron rechazar y decidieron comenzar una nueva vida en suelo mexicano. En la actualidad, Victoria tiene 21 años y es una apasionada del arte como sus padres. Así lo dejó en claro en una entrevista que brindó tiempo atrás a la revista "¡Hola! Argentina": “La actuación me llama la atención y voy a empezar a estudiar teatro”.

Sin embargo, reveló que ama cantar y que toma clases desde muy pequeña: "Amo cantar y estudio piano desde hace años. La música es mi lugar de expresión y donde me siento más cómoda".

La joven divide sus días entre Ciudad de México y Miami ya que sus papás tienen propiedades en ambos países debido a sus cargadas agendas laborales. En su red social de Instagram, posee más de 67 mil seguidores y se presenta como "artista".

Además, en su perfil comparte su cuenta de Tik Tok en la que reúne más de 27 mil usuarios. En esta aplicación, Victoria sube videos divertidos desde la pandemia y es allí donde explora su faceta como actriz, algunas veces sola y otras en compañía de su familia.

Las dudas de Victoria sobre el camino que quiere seguir

A finales de 2024, Victoria Olivera Ayos visitó el programa de streaming "Circo Beach" y fue consultada por cómo lleva "la presión" de tener una familia reconocida en el mundo artístico. "Siempre que hablaba con alguien me decía 'ay tú eres la hermana de Fede, ¿verdad? Y todo bien, pero la verdad es que a veces eso me ponía un poco incómoda", comenzó haciendo referencia a su hermano que también es actor en México.

Mónica Ayos y Diego Olivera junto a su familia.

"En una parte de mi vida llegué a pensar 'sí tengo que esforzarme mucho más, vienes de esta familia'", reconoció. Y agregó con sinceridad: "Quise callar un poco esa voz porque sí vengo de una familia de actores, pero yo estoy acá para ver si en verdad me gusta esta profesión".

Con estas palabras dejó en claro que quiere descubrir por sí misma si verdaderamente le apasiona la actuación y se dedicará a esta profesión, sin dejarse llevar por las expectativas ajenas o el peso de su herencia familiar.

Cada año para su cumpleaños, Mónica Ayos le dedica a su hija un emotivo posteo junto a un carrusel de fotos donde recorre el paso del tiempo. Esta semana, volvió a publicar postales de Victoria y escribió con humor: "Un día la llevas de la mano al colegio y en un suspiro se vuelven adultos. Sí, es alta, mide 1.78. Al lado de ella soy un pitufo". Y cerró con orgullo: "Verte florecer es un privilegio hija. Somos tus fans. Te amamos".

Victoria, la hija de Mónica Ayos y Diego Olivera

En las imágenes se puede apreciar que comparten un gran parecido físico, el cual no pasó desapercibido en las redes sociales, y que mantienen una relación de madre e hija súper sólida. De esta manera, Mónica Ayos mostró cómo está hoy Victoria, su hija de 21 años fruto de su amor con Diego Olivera, y su proyección artística.