¿Vuelve Pampita? Nicole Neumann la reemplazará como jurado del Super Bailando

Nicole Neumann (39) será quien reemplazará a Pampita (41) en el jurado del Super Bailando el tiempo que la recién casada esté fuera del país. Es que la conductora de Pampita Online y su pareja Roberto García Moritán (42) decidieron extender su luna de miel en París, razón por la cual la producción del certamen de baile tomó dicha determinación.

"Pampita no vuelve, acaba de retrasar su llegada. Asi que toda esta semana Nicole Neumann va a estar en el jurado lunes, martes, jueves y viernes. Entonces Nicole va a estar toda esta semana haciendo el reggaetón. Confirmada para el jurado. Pampita reaparece en el Bailando recién la próxima semana", expresó el conductor de Los Ángeles de la Mañana.

Por su parte, la panelista de Nosotros a la Mañana fue consultada y se mostró sorprendida ya que dijo que no sabía nada al respecto. Luego expresó que está encantada de hacerlo: "No sé. Genial. Me haría muy feliz".