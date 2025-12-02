Wanda Nara se dedicó un particular mensaje a sí misma y ¿cruzó a Maxi López?: "Afortunadamente soy memoriosa"

Wanda Nara continúa en boca de todos. Luego de las entrevistas que brindó la China Suárez junto a Mauro Icardi, en la noche del lunes 1 de diciembre, su expareja Maxi López rompió el silencio y se refirió por primera vez a la "icardeada" y al escándalo que los mantuvo distanciados durante mucho tiempo pese a tener hijos en común. Sorpresivamente, la conductora de Masterchef Celebrity compartió un llamativo mensaje en su red social y despertó todo tipo de especulaciones.

Halagos e ¿indirecta?: la publicación de Wanda Nara que subió y borró a los pocos minutos

Wanda Nara no se calla nada y no teme a abrir varios frentes. Esto mismo parece que sucedió en su última publicación de Instagram, donde compartió una foto suya en el estudio de Masterchef Celebrity y escribió unas palabras que levantaron repercusiones. Fiel a su estilo, la presentadora comenzó: "Gracias, gracias, gracias infinitas por tu gran corazón, generosidad y temple para callar, perdonar y aceptar".

Wanda Nara

Lejos de tratarse de una dedicatoria para otra persona, Wanda Nara dejó en claro que se estaba halagando a sí misma. "En representación de tantos desmemoriados. Gracias Wanda", agregó en su mensaje. Y por último, escribió deslizando una indirecta para alguien a quien decidió no nombrar: "Afortunadamente soy memoriosa".

Su posteo duró a penas unos minutos ya que después decidió eliminarlo de sus historias de Instagram y dejar a todos sus seguidores con la duda de quién hablaba. Lo cierto es que muchos de ellos coincidieron que su enojo podría tratarse de la nota que brindó Maxi López en Sálvese quien pueda, el ciclo de Yanina Latorre en América. Precisamente allí, el exfutbolista apuntó contra la madre de sus hijos y Mauro Icardi al recordar lo mal que la pasó cuando este romance comenzaba y se encontraban en pie de guerra con él.

Maxi López y Wanda Nara

“Cuando no me dejaban ver a los chicos eran los dos y yo recibía llamadas y mensajes de los dos”, aseguró Maxi López. Cuando le preguntaron por las denuncias de maltrato que le había iniciado Wanda Nara en aquel entonces, respondió: “Yo no le levantaría jamás una mano a uno de mis hijos, a una mujer, a nadie”.

Al parecer estas declaraciones le habrían molestado a Wanda Nara, quien estuvo atenta a todo lo que dijo su ex en el programa de espectáculos, ya que en la actualidad trabajan juntos, tienen una buena relación y dejaron atrás los cruces. Lo cierto es que no hay nada confirmado por parte de ella y no se sabe si estaba dirigido a él o no.

De esta manera, Wanda Nara se dedicó un particular mensaje a sí misma y ¿cruzó a Maxi López?. Su mensaje se destacó por la siguiente frase: "Afortunadamente soy memoriosa". Un filoso palito que para los usuarios estaría dedicado al padre de sus hijos.

Wanda Nara reveló cómo le contó a Maxi López que estaba enamorada de Mauro Icardi

En una entrevista en Ferné con Grego, Wanda Nara recordó el instante en el que decidió enfrentar la situación con claridad: “Yo cuando muchos dicen ‘icardiada’, el primero que se enteró y toda la situación, yo levanté el teléfono y hablé con él y le planteé la situación”, aseguró. Según relató, no quiso ocultarle nada a Maxi López, pese al dolor y el conflicto que eso podía desatar.

“Después lo podés aceptar, te enojás, nos peleamos, las casas, mil cosas, pero yo siempre fui clara con él y sincera, es como hasta acá”, agregó. La conversación, según ella, fue el punto inicial de una separación definitiva que luego se transformó en un escándalo que atravesó fronteras.

Wanda Nara y Maxi López junto a sus tres hijos en común.

Años más tarde, la realidad entre ellos es totalmente distinta. Hoy, Wanda Nara y Maxi López lograron establecer un diálogo fluido y hasta pueden compartir actividades familiares. Lejos de aquel pasado turbulento, Wanda Nara cerró la idea con serenidad: “La felicidad hoy pasa por otro lado.” Una frase que resume el cierre de una etapa y el comienzo de otra más pacífica, donde los hijos son el centro y la prioridad compartida.