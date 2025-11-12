Wanda Nara mostró su "plan perfecto" mientras sus hijas se reencontraron con Mauro Icardi

Wanda Nara accedió a la decisión de la Justicia de que sus hijas Francesca e Isabella se reencuentren con su padre Mauro Icardi, tras la llegada de este junto a su novia La China Suárez a la Argentina. El jugador las retiró del colegio y se dirigió a la "casa de los sueños" para poder pasar unos días junto a ellas. Mientras tanto, la conductora de Masterchef Celebrity mostró su "plan perfecto".

Qué hizo Wanda Nara tras el reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas

Lejos de escándalos, gritos y filmaciones, el reencuentro entre Mauro Icardi y sus hijas, Francesca e Isabella, se dio en total armonía tras la salida de la escuela. Horas antes, Wanda Nara había compartido una particular imagen de las valijas preparadas de sus pequeñas.

Finalmente, horas después del mediodía, el futbolista pasó a buscarlas y se instalaron en "la casa de los sueños" en Nordelta. La abogada Elba Marcovecchio en DDM (América TV), representante legal de Mauro Icardi, reveló sobre este momento: "Fue hermoso, era importante que ellos salieran tranquilos. Era un encuentro muy esperado”.

La empresaria cosmética, por su parte, se dedicó a compartir la intimidad de su noche sin ellas en su exclusiva residencia. A través de sus historias de Instagram, subió un video donde se la puede ver con una taza de Hello Kitty! en su mano y disfrutando de su programa Masterchef Celebrity junto a su nueva pareja, Martín Migueles, y sus hijos, Valentino, quien estuvo acompañado de su novia, Carola Sánchez Aloe, Constantino y Benedicto.

La historia de Instagram de Wanda Nara

Junto al clip, Wanda Nara publicó un emoji de corazón rojo y escribió: “Mi plan favorito”. Asimismo, se puede observar que se encuentran acaramelados con su novio, quien se encontraba acostado sobre ella en el sillón, mientras la abraza. Mientras tanto, Mauro Icardi no quiso exponer, por el momento, el tiempo que comparte con sus hijas y se mantiene alejado de las redes sociales desde que llegó al país con su novia La China Suárez, quien volvió al país para promocionar su nueva serie La hija del Fuego.

Lo cierto es que el día de ayer, martes 11 de noviembre, fue una jornada bastante particular para Wanda Nara y de mucha exposición porque esperaban su reacción sobre el reencuentro de sus niñas con su papá. Aunque eso no fue todo, ya que la modelo aprovechó para conocer a Johnny Depp y sacarse una foto, que luego publicó con orgullo y admiración en su cuenta de Instagram. "Un día casual en el canal. Gracias por tus amables palabras", escribió.

De esta manera, Wanda Nara mostró su "plan perfecto" mientras sus hijas Francesca e Isabella se reencontraron con Mauro Icardi tras su regreso al país junto a la China Suárez. Se trata de un momento familiar y cotidiano en el que se la ve disfrutando de un capítulo de su ciclo culinario acompañada de Martín Migueles y los hijos que tuvo con Maxi López.

Así fue el encuentro de Mauro Icardi con sus hijas: la reacción de las niñas al verlo después de tanto tiempo

Mauro Icardi protagonizó un momento íntimo que incluyó el reencuentro con sus hijas y una reacción que llamó la atención de todos. El encuentro se dio después de casi cinco meses sin verse, en un contexto familiar que venía atravesando cambios. La jornada se desarrolló con discreción y contó con la presencia de personas cercanas al entorno del futbolista.

El encuentro se produjo en la puerta del colegio donde estudian las niñas, en una jornada organizada con discreción y acompañada por su abogada, Elba Marcovecchio. La letrada brindó una entrevista con el Diario de Mariana (América), donde explicó cómo fue el momento que vivieron el futbolista y sus hijas.

"Hace meses que estamos preparando el encuentro de padre e hijas y que requirió mucha logística", comentó la letrada. A su vez, detalló el arduo trabajo que significó organizar este encuentro entre Mauro Icardi y las menores: "Fue un momento por el cual estuvimos trabajando mucho. Es un momento y un día muy esperado, no puedo contar más nada en serio".

“El encuentro de Mauro y sus hijas fue hermoso. Obviamente, es un espacio familiar donde están ellos y es privado”, agregó Elba Marcovecchio. Además, Guido Zaffora, panelista del programa, comentó que vieron al delantero del Galatasaray muy movilizado. “Me dicen que Mauro estuvo muy emocionado y llegó hasta llorar”, añadió.