Wanda Nara no descartó la reconciliación con Mauro Icardi y encendió las alarmas

Desde octubre pasado, cuando Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi, tras más de una década de amor, la expareja se libró a una guerra mediática y judicial que pareciera que no tiene fin. Desde denuncias por violencia hasta nuevos romances, cada capítulo de esta "novela" mantiene atentos a los seguidores de ambos. Y ahora, la conductora no descartó una reconciliación.

Wanda Nara y una posible nueva oportunidad con Mauro Icardi

En 2013, Wanda Nara y Mauro Icardi comenzaron su relación en medio de una gran polémica debido a que la conductora había terminado su matrimonio con Maxi López y se vinculó con quien era su amigo. Esa nueva historia de amor, estuvo atravesada de polémicas y críticas externas, y no fue hasta 2021 que el escándalo puertas abiertas transcendió lo público.

En octubre de 2021 Wanda Nara contó públicamente que Mauro Icardi había tenido un encuentro con la China Suárez, con quien ahora está de novio. Desde entonces, las internas de la pareja comenzaron a ser públicas y atravesaron al menos tres años con diversas idas y vueltas, hasta que la separación fue definitiva. Desde entonces, la "guerra" es total.

Actualmente, la expareja se enfrenta tanto en el ámbito mediático como judicial al no llegar a acuerdos respecto a los cuidados de sus dos hijas en común, Isabella y Francesa. Tras un fuerte encuentro que derivó en una denuncia por violencia por parte de Wanda Nara, en los últimos días, Mauro Icardi comenzó un proceso de revinculación con las menores.

En este contexto, fue que Wanda Nara brindó una entrevista en LAM (América) el martes por la noche. En un repaso por sus últimas meses polémicos, la conductora contestó las críticas que recibe por sus accionares y cómo podrían afectar a sus hijos. "Me conocen, saben la mamá que tiene" , respondió. Y agregó:"Ellos cuando dicen cosas que son ridículas y muy alejadas no le hacen caso porque hablan de una persona que no conocen".

Respecto a cuando estos comentarios lo hace desde el entorno de Mauro Icardi o el propio jugador indicó que sabe que lo hacen desde la bronca. Sin embargo, consultada por una posible reconciliación, la también modelo no lo descartó: "Nunca se sabe en la vida. Nunca hay que decir nunca". Y reveló que su exsuegro, el papa de Mauro, estuvo en pareja 17 años y luego regresó con su primer amor.

Esta situación generó repercusión ya que esbozó sobre el amor que podría sentir por el jugador. Sin embargo, aclaró: "A mí me costó mucho tomar esta decisión, con mucha terapia, me trajo muchas consecuencias que sabía que iban a pasar y hoy estoy muy feliz".

"No me arrepiento de nada de lo que pasé. Cuando estoy con una pareja, doy el 100% de mí. Terminé yo dejando porque quería otra cosa para mi vida", aseguró. Y sentenció: "Es difícil cuando uno elige terminar una relación y del otro no quieren. Te enfrentrás a un enojo".

De esta forma, Wanda Nara dejó las puertas abiertas sobre una reconciliación con Mauro Icardi, lo que llamó poderosamente debido al fuerte enfrentamiento que mantienen.