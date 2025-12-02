Wanda Nara reveló su romance fallido con Sebastián Yatra: “Él me habló”

El lunes por la noche, MasterChef Celebrity (Telefe) vivió uno de sus momentos más picantes del año. Sebastián Yatra fue el invitado estrella en una gala dedicada a la gastronomía colombiana y terminó siendo el centro de un bombazo inesperado: Wanda Nara confesó en vivo que el cantante había intentado seducirla en febrero de 2023, cuando ella todavía estaba en pareja con Mauro Icardi y él salía con la española Aitana.

Wanda Nara confesó que Sebastián Yatra intentó conquistarla

Todo arrancó cuando los participantes intentaron hacer de celestinos. Maxi López miró a Evangelina Anderson y dijo: “Eva está soltera y es un gran partido”. Evangelina, entre risas, aclaró con firmeza: “Que esté soltera no significa que esté disponible…”. Acto seguido, le tiró la posta a la conductora: “Wanda, si hoy no tuvieras novio y Yatra te llamara para salir, ¿qué le dirías?”.

La respuesta fue directa: “A mí Yatra ya me llamó”. El estudio quedó en silencio por medio segundo y luego estalló en gritos y risas nerviosas. Wanda, sin inmutarse, detalló: “Me habló en el pasado. Me mandó un collar de regalo y después no nos pudimos ver porque yo estaba en un viaje a Brasil. Maxi sabe todo…”. El exfutbolista, sentado a pocos metros, asintió con una sonrisa cómplice: “Hubo un beboteo. Hubo collar, sí…”.

Wanda Nara

Sebastián Yatra intentó conquistar a Wanda Nara estando ambos en pareja

El intento de coqueteo ocurrió hace casi tres años, en medio de la enésima crisis pública entre Nara y Mauro Icardi (se separarían definitivamente en julio de 2024). Por entonces, Yatra mantenía una relación con Aitana que también terminaría meses más tarde. Según la propia Wanda, los mensajes existieron, el regalo llegó, pero las agendas nunca coincidieron y la historia quedó en la nada.

Wanda Nara y Sebastián Yatra

Evangelina Anderson no salía de su asombro: “Mirá de lo que nos venimos a enterar en este programa…”. Germán Martitegui, siempre filoso, remató: “Ella va diez pasos adelante, siempre”. Yatra, que hasta ese momento había brillado con su carisma entre empanadas y ajiaco, solo atinó a reírse y cambiar de tema con elegancia.

Hoy, Wanda Nara está de novia con el empresario Martín Migueles y Sebastián Yatra aparece soltero tras sus rupturas con Aitana y el breve romance con Danna Paola. Lo que pudo ser un flechazo internacional quedó convertido en anécdota televisiva y ya es tendencia en redes.