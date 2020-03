Yanina Latorre disparó sin piedad contra Nancy Pasos: "Yo tengo 52, estoy toda tocada pero divina"

Yanina Latorre disparó sin piedad contra Nancy Pasos, luego de que la chicaneara por los retoques estéticos que tiene la panelista en su cara. El enfrentamiento comenzó, cuando la periodista dejó un mensaje para el equipo de LAM por las mil emisiones, y tiró varias indirectas para la esposa de Diego Latorre. "Yani, te mando un besito en la frente... si es que todavía te queda por todo el bótox que tenés", disparó.

A lo que Yanina contestó: "Es tan básica que no me sigue porque me dice lo del bótox como si yo lo negara... si mirara mis historias de Instagram vería que me la paso contando cómo me pongo bótox. Yo tengo 52, estoy toda tocada pero quedé divina. No sé si vos podés decir lo mismo".

Y agregó mirando a sus compañeras: "¿En serio no se acuerdan cuando venía acá con todos los problemas? Se hizo la cara nueva y no se le nota. Lo que se sacó, le volvió".

¡Esta guerra entre ambas parece no tener fin!