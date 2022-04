Instagram

Yeyo de Gregorio habló esta semana con Ulises Jaitt en su programa de radio “El show del regreso” de Radio Ensamble. En diálogo con el presentador radial, el actor recordó, como si fuera ayer, la fuerte pelea que tuvo en el 2020, con el actor de teatro y televisión, Nicolás Vázquez.

Yeyo de Gregorio fue muy directo con Eulises y afirmó que desde que conoció esa pelea entre él y su colega Nico Vázquez, es lo único que sale de él en Google, y es lo que más le interesa a los medios. También reprochó que de sus éxitos no se hable ni se tenga memoria.

Yeyo de Gregorio más enojado que nunca con Nico Vázquez.

“Cuando en Carlos Paz fui revelación en los 3 premios de la temporada no me llamó nadie. Y con el puterío me llaman. Vende la discusión y la pelea”, hizo eco DiarioShow, de la entrevista de Yeyo con Eulises

Sobre el conflicto que se originó por temas económicos, Yeyo de Gregorio afirmó: "Cuando trabajé con él la segunda vez, la verdad que puse todo en sus manos pensando que me quería y me terminó cagando por dos o tres mangos de más. Se terminó quedando con plata mía, un boludo. De ahí nunca más".

Con el enojo a flor de piel, el actor aclaró que no volvería a trabajar con él y sobre Gimena Accardi, remarcó que no tiene nada en contra de ella, que la considera una excelente actriz, pero dejó claro que no le agradó que saliera a defender a Nicolás, sin tener nada en contra de suyo”.

Yeyo de Gregorio más enojado que nunca con Nico Vázquez.

“Por culpa de un problema que tuve con él, solo por ser él el marido también me viene a bardear así, pero bueno, todo bien. La respeto, es una gran actriz. Cuando trabajamos bárbaro”, agregó Yeyo de Gregorio.

Yeyo de Gregorio habló de la enseñanza que le dejó esa mala experiencia

Para el actor, el problema que tuvo con Nico Vázquez, le recordó que su dinero solo se lo tocan sus padres y apuntó contra Vázquez, como una persona de dos perfiles: “Todos creen que es un referente para vos y que va a jugar para vos y de la noche a la mañana juega en contra".

Yeyo de Gregorio más enojado que nunca con Nico Vázquez.

Yeyo de Gregorio afirmó que para el momento en que Nico lo convocó para ser dirigido por él, en una obra de teatro, él estaba por irse a Disney y le pidió a Vázquez que le cuadrara el caché y que las ganancias fueran por mitad, y al regresar se encontró con todo armado: “Cuando vuelvo de Disney tenía la obra toda montada, mi foto en la pancarta de calle Corrientes, 10 funciones vendidas. Sí habíamos arreglado que iba a cobrar seis cobraba dos”.