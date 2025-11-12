Zaira Nara reveló que compró la casa de su vecino y la convirtió en un vestidor: “Las voy a unir”

Dueña de una trayectoria que combina el mundo del modelaje, la televisión y el emprendedurismo, Zaira Nara volvió a ser noticia, pero esta vez no por su carrera frente a cámaras. Y es que la hermana menor de Wanda Nara se animó a compartir un detalle muy personal sobre su vida cotidiana: la compra de una nueva propiedad junto a su casa.

Zaira Nara

La modelo, conductora y creadora de contenido reveló que decidió ampliar su espacio para poder separar su vida familiar del trabajo. Entre risas y naturalidad, Zaira Nara contó que su objetivo es crear un lugar destinado exclusivamente a la producción de contenidos, fotos y reuniones laborales, lejos del ajetreo doméstico.

La nueva adquisición de Zaira Nara

Durante una entrevista en el programa Olga, Zaira Nara dejó a todos sorprendidos cuando habló de su más reciente proyecto. Al ser consultada sobre su nuevo espacio, confesó: “Estoy haciendo un gran vestidor en una casa al lado de la mía”. Su respuesta desató la curiosidad de los conductores, que rápidamente quisieron saber más detalles.

“Va a ser como mi estudio camarín vestidor de producción”, explicó la modelo, dejando en claro que no se trata solo de un capricho, sino de un espacio pensado para su rutina laboral. “La realidad es que yo trabajo el 90%, como te decía, desde mi casa, haciendo contenido, reuniones o trabajando con mis marcas y demás, y mi casa es mi casa, ¿no? De repente se está haciendo un guiso de lentejas y yo estoy haciendo un video de no sé qué”, comentó Zaira Nara.

El innovador plan de Zaira Nara

Ante la sorpresa de los conductores, Zaira Nara confirmó que la casa está pegada a la suya: “Por suerte, la casa de al lado de la mía, que yo siempre como que la tenía ahí, la pude comprar y voy a hacerme mi estudio”, comenzó explicando.

Zaira Nara

Cuando le preguntaron si pensaba unir ambas propiedades, Zaira Nara respondió sin dudar: “Sí, porque son linderas”. Entre risas, agregó: “Las voy a unir”. De esta manera, la modelo mostró una vez más su costado práctico y creativo, transformando un sueño personal en un espacio funcional que refleja su estilo de vida y su crecimiento profesional.