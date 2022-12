Zulemitita Menem y Rodolfo D'Onofrio están juntos en Qatar

Zulemita Menem y Rodolfo D’Onofrio comenzaron su relación en octubre pasado y desde entonces, ambos empezaron a mostrarse en público. Una de esas muestras de amor se está dando en Qatar, donde la pareja está disfrutando de los partidos del mundial y realizan paseos turísticos. Tanto la hija del ex mandatario como el ex presidente de River no muestran en sus redes sociales nada de lo que hacen juntos, se filtraron algunas fotos.

Hasta el momento, asistieron a los partidos de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Pero en los momentos en los que no hay partido, aprovechan sus condiciones de turistas y conocen la cultura de aquél país. Algunos paparazzis los sorprendieron en un Cipriani, un reastaurante conocido en Doha. En la seguidilla de fotos, se los nota relajados y teniendo una velada tranquila.

Rodolfo D'Onofrio y Zulemita Menem cenado en Doha, Qatar.

Según trascendió, D'Onofrio y Zulemita están parando en el mismo hotel en Doha, pero no duermen juntos. Cada cual tiene su propia habitación. El motivo de esta decisión es que Zulema Menem también viajó con su hijo de 9 años, fruto de su anterior relación con Marcelo Pocovi. Pero más allá de que están en habitaciones distintias, todas las demás actividades las realizan los tres juntos.

Más allá que no duermen juntos en Qatar, Zulema afirmó que en Argentina también viven en casas diferentes. Por el momento, no tienen planeado la convivencia y Menem afirmó que "mis hijos lo quieren un montón".