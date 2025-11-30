Joaquín Furriel, Luis Ziembrowski y Guillermo Pfening arrasan en Netflix con el estreno de una nueva película argentina

En Netflix, cada tanto alguna producción del pasado regresa inesperadamente al centro de la escena, y eso es exactamente lo que ocurrió con El patrón, radiografía de un crimen. Este domingo lluvioso en gran parte del país, ideal para maratonear frente a la pantalla, los usuarios de esta plataforma de streaming volvieron a poner en tendencia el film estrenado en 2014 y protagonizado por Joaquín Furriel. Este largometraje está dirigido por Sebastián Schindel y es un thriller argentino basado en hechos reales que va en búsqueda de narrar al detalle el sistema de explotación laboral y las necesidades extremas de una familia que recién llega a Buenos Aires.

Joaquín Furriel arrasa en Netflix con una nueva película policial

Aunque llegó a Netflix en 2017, el largometraje protagonizado por Joaquín Furriel -y cuyo elenco está integrado también por Luis Ziembrowski y Guillermo Pfening- volvió a despertar el interés de los suscriptores, ya que relata con crudeza extrema un caso judicial de un hombre analfabeto que se ve envuelto en un crimen. Con una duración de 1 hora y 39 minutos, combina drama social, tensión psicológica y denuncia a un sistema estructural de explotación laboral, elementos que llamaron rápidamente la atención de la audiencia.

Joaquín Furriel en la película El Patrón | Netflix

La historia sigue a Hermógenes, un hombre de campo que abandona su Santiago del Estero natal en busca de mejores oportunidades en Buenos Aires. Sin embargo, lo que encuentra dista mucho del sueño que lo llevó a migrar: condiciones precarias, amenazas constantes y una vida al borde de la esclavitud moderna.

En la capital, este sujeto comienza a trabajar en una carnicería donde su jefe, “el patrón”, lo somete a un régimen abusivo y deshumanizante. La película retrata con crudeza la explotación laboral, la falta de derechos y el desprecio hacia quienes no tienen herramientas para defenderse, reflejando un entramado social que sigue siendo reconocible. Con el correr de los minutos, la presión constante, el abuso de poder y la injusticia lo empujan hacia un destino terrible: el asesinato de su jefe.

Joaquín Furriel en la película El Patrón | Netflix

Joaquín Furriel y una película que trasciende lo meramente artístico

El Patrón: radiografía de un crimen está basada en el libro del abogado Elías Neuman e inspirada en un caso real que sacudió a la justicia argentina. Fiel al estilo que caracterizan a su protagonista como al director, el largometraje que es un éxito rotundo en Netflix muestra cómo un entorno hostil puede moldear la conducta humana hasta límites insospechados. La sinopsis oficial resume su núcleo dramático: “Un abogado defiende a un humilde peón de campo, víctima de una crueldad tan abrumadora por parte de su siniestro jefe que desata una tragedia”.

Guillermo Pfening y Joaquín Furriel en la película El Patrón | Netflix

Por su parte, las críticas en sitios especializados como Filmaffinity destacan la fuerza narrativa de esta propuesta audiovisual: “Una película sobre la explotación laboral, pero también sobre la tortura psicológica, la avaricia, la corrupción” y “Un guion sólido, que evita inteligentemente la dispersión”; “Cuatro personajes potentes y bien construidos”. En conjunto, estas reseñas coinciden en que Schindel logra un relato atrapante y tan estremecedor como conmovedor, que logra generar empatía en los espectadores.

De esta manera, de la mano de Joaquín Furriel, Luis Ziembrowski y Guillermo Pfening, Netflix le da fuerza a un relato crudo, pero lleno de significados que en pleno siglo XXI vuelve a cobrar vigencia. Con una historia tan incómoda como realista, y actuaciones que sostienen la tensión de principio a fin, El patrón reaparece para poner en debate el rol de las producciones cinematográficas que pueden ser las portavoces de las zonas más oscuras de la realidad social. Una producción argentina que, a más de una década de su estreno, demuestra que sigue siendo un debate necesario en el plano de los derechos laborales.

