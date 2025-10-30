Los estrenos de Netflix en noviembre: de Margott Robbie en Buenos Aires, al final de la historia de Griselda Siciliani y Adrián Suar

El mes de noviembre en Netflix llega con una selección de estrenos que combinan emociones, intriga y nostalgia. Desde el cierre de una de las ficciones más queridas del streaming nacional hasta la vuelta de clásicos de Hollywood, la plataforma prepara un menú variado para todos los gustos.

Griselda Siciliani en Envidiosa

Entre producciones argentinas, thrillers europeos y comedias familiares, los nuevos títulos de la plataforma de streaming invitan a recorrer distintos universos: desde un corazón con secretos hasta una historia de amor y engaño que tuvo a Buenos Aires como escenario.

Envidiosa: temporada 3

El 19 de noviembre Griselda Siciliani regresa como Vicky en la esperada tercera temporada de Envidiosa. Tras reconciliarse con su pasado, Vicky enfrenta nuevos desafíos en su vida personal y profesional. La estabilidad que parecía alcanzar junto a Matías (Esteban Lamothe) se pone a prueba con dilemas sobre el amor, la maternidad y el futuro. Esta entrega promete ser el cierre emocional de una historia marcada por las contradicciones, los deseos y la búsqueda del equilibrio.

El joven Sheldon

La historia del genio más querido de la televisión llega a la plataforma de streaming este 7 de noviembre. El joven Sheldon, precuela de The Big Bang Theory, sigue la historia de un niño prodigio que intenta encontrar su lugar en una familia tradicional y en un entorno donde su inteligencia es más un problema que un don. Una serie que combina humor, ternura y nostalgia ochentosa.

El cuco de cristal

El cuco de cristal sigue la historia de Cora Merlo, una joven doctora que recibe un trasplante de corazón y decide investigar el pasado del donante. Su viaje la lleva a un pueblo lleno de secretos y tragedias ocultas, donde descubrir la verdad puede costarle la vida. Una historia de suspenso, misterio y obsesión que mezcla drama médico y terror psicológico. Este nuevo thriller español, se estrena el próximo 14 de noviembre.

Focus: Maestros de la estafa

Will Smith y Margot Robbie protagonizan esta elegante historia de amor y engaño filmada en parte en Buenos Aires. Él, un estafador profesional; ella, su aprendiz convertida en rival. Tres años después de romper su relación, se reencuentran en un nuevo juego de traiciones, lujos y seducción. Esta película con ritmo ágil, estética impecable y la química irresistible de sus protagonistas, se estrena el 06 de noviembre.

La isla siniestra

Este 14 de noviembre se estrena en la plataforma de streaming La isla Siniestra. Leonardo DiCaprio encabeza este clásico del suspenso dirigido por Martin Scorsese. Ambientada en 1954, La isla siniestra sigue a un agente federal que investiga la desaparición de una paciente en un hospital psiquiátrico y termina enfrentándose a sus propios demonios.

Otros estrenos

El juego del calamar: El desafío: Temporada 2 (04/11/2025)

Stranger Things: Temporada 5: Parte 1 (26/11/2025)

La verdad oculta (01/11/2025)

Líbranos del mal (01/11/2025)

Transformers (04/11/2025)

Troya (05/11/2025)

Pequeños secretos (14/11/2025)

Sin cortes con Ed Sheeran (21/11/2025)

Desapariciones: ¿Vivos o muertos?: Temporada 2 (24/11/2025)

Es así como Netflix comienza noviembre con una propuesta tan diversa como atrapante, donde el drama, la comedia y el suspenso se mezclan para ofrecer historias que emocionan, sorprenden y hacen reflexionar. Desde producciones locales con grandes figuras hasta éxitos internacionales que regresan a la pantalla, la plataforma reafirma su compromiso con el entretenimiento de calidad y se consolida como el destino ideal para quienes buscan maratonear sin descanso antes de fin de año.