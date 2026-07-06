Cómo calefaccionar la casa con estilo: el nuevo calefactor minimalista que es furor en el diseño de interiores

Milagros Regueira

Con la llegada de los días más fríos del año, la búsqueda de confort dentro de casa se vuelve una prioridad. Sin embargo, los amantes del diseño y la decoración de interiores ya no están dispuestos a resignar la armonía visual de sus espacios por una temperatura agradable. Es en esa intersección entre funcionalidad y sofisticación donde el nuevo Caloventor Flameheat TCH30 de la línea Silverblack de Liliana se consagra como el aliado perfecto de la temporada, redefiniendo el concepto de climatización doméstica.

El fuego como centro de la escena y objeto decorativo

El gran atractivo de este modelo radica en su propuesta visual. Equipado con un sistema que simula el efecto de leños crujientes y llamas en movimiento, el dispositivo recrea la mística acogedora de una chimenea tradicional, pero en un formato compacto y ultra moderno. Este juego de luces cuenta con un control independiente, lo que permite encender la calidez visual del fuego para ambientar un living o un rincón de lectura nocturno, incluso en esas tardes donde no es necesario activar la calefacción.

La función de llama independiente permite sumar la mística de una chimenea tradicional en formatos compactos y departamentos modernos.

Desde el punto de vista estético, su silueta redondeada y sus sutiles patas cónicas dialogan a la perfección con las tendencias del diseño nórdico y minimalista. El contraste texturado entre el acabado oscuro del cuerpo, el marco cromado y su manija de traslado símil cuero en tono suela lo transforman en una verdadera pieza de decoración que se integra con elegancia a cualquier ambiente de la casa, desde una oficina moderna hasta un dormitorio principal.

Confort inteligente y bienestar sin descuidar el entorno

Detrás de su sofisticada fachada, el Flameheat esconde un rendimiento tecnológico de alta eficiencia. Su placa cerámica de PTC distribuye el calor de forma ágil y homogénea por todo el ambiente a través de un panel táctil de control touch. Con dos intensidades de calor regulables (de 750 a 1500 W), permite personalizar la temperatura exacta para cada momento del día con un consumo optimizado.

Con su acabado minimalista y detalles en cuero suela, el nuevo lanzamiento de Liliana de la línea Silverblack se integra a la perfección con las tendencias actuales de decoración

Pensado para disfrutar de un bienestar sin interrupciones, el diseño garantiza una seguridad total dentro del hogar. Al ser un sistema que no consume oxígeno, cuida la calidad del aire y evita la sequedad en los ambientes. Además, incorpora un mecanismo inteligente de corte automático ante caídas accidentales o sobrecalentamiento. Eficiente, seguro y marcadamente estético, el nuevo lanzamiento de Liliana demuestra que el confort invernal y el diseño de alta gama pueden convivir en perfecta sintonía.