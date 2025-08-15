“La armonía entre mente, cuerpo, espíritu y tecnología”: Paula Peralta

En tiempos donde la imagen parece gobernar todo, hay personas que apuestan a un camino más profundo, más auténtico. Una de ellas es Pau Peralta, cuya mirada sobre el mundo combina sensibilidad, vocación y una impronta espiritual que se hace presente en cada paso que da.

Silkey mundial 2025

Con una trayectoria que se expande entre los medios de comunicación, la creatividad y los negocios, este 2025 ha sido un año de fuerte proyección para ella. Su participación en el desfile de Silkey Mundial en el imponente Hotel Hilton de Puerto Madero marcó un hito estético y emocional: “Fue mucho más que moda. Fue energía, arte y fuerza. Una experiencia única que me conectó con la belleza desde un lugar muy interno”, asegura.

Silkey mundial, se consolida como el evento estrella del sector beauty y moda en Latinoamérica. Participaron del evento asistentes, estilistas profesionales, modelos, figuras famosas del espectáculo y amantes de la belleza y la moda. Mirtha Legrand, en una doble presencia como figura de renombre y cierre estelar, coronó esta experiencia única .

Silkey mundial 2025 - Santiago Riboldi - Estilista - Latam

La vistió: New Moda Baires

Una marca que deslumbra con cada diseño

Y sus calzados dieron lugar a: Kailen Love

Calzados con personalidad para tu día a día y para esas salidas especiales.

Tecnología con alma

Además de su paso por el mundo de la moda, este año también la encuentra en la pantalla de NET TV, donde se destaca como comunicadora en el área de redes sociales y tecnología. Desde su rol, propone una mirada crítica pero esperanzadora sobre el uso digital.

A la vez comparte mucho su fe en Dios y asegura que tener una relación con Dios diaria nos hace caminar hacia nuestro propósito de vida y vivir desde la paz, la alegría, el amor y la unión.

¿Cómo comenzamos nuestro día?

“Considero importante ser intencional a la hora de decidir cómo comenzar nuestro día”

“Dios es relación y si comenzas el día buscándolo escuchando canciones de alegría, amor y alabanzas, leyendo la biblia o un libro que te acerque al creador de todo lo que existe y lo más importante hablando con “Él” Te aseguro que el día va ser diferente y con una fuerza sobrenatural que lo va hacer mejor” asegura Paula.

Buenos Aires, Argentina - Diseño: @hernandezonline

Por otro lado en relación a las Redes Sociales:

“Creo que si entendemos que las redes sociales están para acompañarnos, potenciarnos y no para dominarnos, podemos usarlas como herramientas poderosas para mejorar nuestra vida en todas nuestras áreas, y no para escapar de ella” afirma.

Convencida de que el futuro de la comunicación necesita más autenticidad y menos filtro, busca generar contenido con propósito, que inspire, que despierte. “No todo lo que brilla es real, y no todo lo real necesita brillar. Me interesa lo verdadero”, confiesa.

Su amor por contar historias la llevó a ganar concursos de guión de la mano de grandes referentes del país, como Ricardo Rodríguez, el creador de clásicos inolvidables como “Amigos son los Amigos” y “Mi Familia es un Dibujo”.

“Trabajar y ser reconocida por alguien como Ricardo fue un regalo. Él entiende la televisión como un puente hacia el alma de la gente”, dice con gratitud.

Colombia, San Andrés

Una vida en movimiento

Curiosa por naturaleza, viajera por elección, afirma que su mejor versión aparece cada vez que se abre a lo desconocido: “Viajar me conecta con lo simple, con otras culturas, otros ritmos, otros silencios. Me inspira y me ubica. Es una forma de resetear el alma, conectarme conmigo misma y con Dios desde otro contexto” Es totalmente otra experiencia.

Desde su lugar como Directora Comercial, Comunicadora e Influencer, fusiona lo profesional con lo humano, guiando proyectos de diferentes empresas con sensibilidad y visión estratégica. Es Ceo en Cristal Agencia, una empresa creada desde la disciplina, amor y perseverancia. Que ofrece servicios de Generación de contenido en tendencia, marketing digital, community manager, tareas comerciales, texto profesional y couching espiritual.

“Creo en el poder de la mente, en el cuidado del cuerpo y en la nutrición del espíritu. Cuando trabajamos esos tres planos, aparece la armonía”, concluye.

Hoy su camino la posiciona como una referente femenina integral, que no teme mostrar su esencia, que apuesta a la conexión real, y que lleva la bandera de una nueva forma de comunicar: más consciente, humana y real.

